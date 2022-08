Sportivo viaja a Córdoba: los convocados para enfrentar a Racing

Sportivo jugará este miércoles 24 de agosto ante el puntero Racing de Córdoba en el estadio "Miguel Sancho". El encuentro se disputará a partir de las 21 y será transmitido por streaming pago.

Estos son los 18 futbolistas que emprendieron viaje hacia la capital provincial:

Luego de jugar el clásico tendrá fecha libre y volverá a jugar en la fecha 27 recibiendo a Sarmiento de Resistencia.

26° fecha

Miércoles 24 de Agosto

14:30 hs Juv. Unida (G) vs Douglas Haig

15:30 hs Crucero del Norte vs San Martin (Formosa)

16:00 hs Boca Unidos vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

19:00 hs Atl. Paraná vs Unión (Sunchales)

20:00 hs Sp. Las Parejas vs Def. de Pronunciamiento

21:00 hs Gimnasia (CdU) vs Sarmiento (R)

21:00 hs Racing (Cba) vs Sp. Belgrano

22:15 hs Juv. Antoniana vs Central Norte

Libre: Gimnasia y Tiro

Los resultados de la 25° fecha

Def. de Pronunciamiento 2-0 Atl. Paraná

Douglas Haig 1-1 Boca Unidos

Sp. Belgrano 3-1 Gimnasia (CdU)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 2-3 Juv. Antoniana

Sarmiento (Resistencia) 2-1 Juv. Unida (G)

San Martin (Formosa) 4-2 Sp. Las Parejas

Unión (Sunchales) 0-0 Gimnasia y Tiro

Central Norte 2-0 Crucero del Norte

Libre: Racing (Cba)

La Tabla

Goleadores

* Con información de Ascenso del Interior