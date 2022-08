Sportivo Belgrano visita este miércoles al líder e invicto Racing de Córdoba por la 26° fecha de la zona norte del Torneo Federal A de Fútbol, con la ilusión de dar el golpe y traerse los tres puntos de una cancha que por el momento se hizo imposible para el resto de los conjuntos en lo que va de la temperada.

Si bien el encuentro, que se jugará a las 21 en el estadio "Miguel Sancho", será transmitido por streaming pago, el equipo de Viví Sportivo, Fernando “Colo” Berardo y Mariano Quaglia, lo transmitirá a través de Facebook de forma gratuita.

Para este duelo, el técnico Raúl Armando mantendría la misma formación que salió a la cancha ante Gimnasia de Concepción del Uruguay el pasado sábado donde consiguió un triunfo vital que le permitió a la “Verde” meterse en zona de clasificación.

Por su parte, el local llegará descansado dado que la fecha pasada quedó libre.

Formaciones

Racing: Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Marcio Gómez Pereyra, Juan Albertinazzi y Gianfranco Ferrero; Marcos Figueroa, Juan Alfaro, Axel Oyola y Pablo López; Alan Murialdo y Leandro Fernández. Dt: Carlos Bossio

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Lucio Pérez, Mauro Orué, Brian Flores y Federico López; Jeremías Giménez y Tomás Federico; Lucas Seimandi, David Muller y Enzo Avaro; y Tomás Attis. Dt: Raúl Armando.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: “Miguel Sancho”.

Hora: 21.

Luego de jugar el clásico tendrá fecha libre y volverá a jugar en la fecha 27 recibiendo a Sarmiento de Resistencia.

26° fecha

Miércoles 24 de Agosto

14:30 hs Juv. Unida (G) vs Douglas Haig

15:30 hs Crucero del Norte vs San Martin (Formosa)

16:00 hs Boca Unidos vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

19:00 hs Atl. Paraná vs Unión (Sunchales)

20:00 hs Sp. Las Parejas vs Def. de Pronunciamiento

21:00 hs Gimnasia (CdU) vs Sarmiento (R)

21:00 hs Racing (Cba) vs Sp. Belgrano

22:15 hs Juv. Antoniana vs Central Norte