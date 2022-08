Casi 20 años pasaron en San Francisco para volver a tener un torneo formal de fútbol femenino. Después generar consenso para la organización sobre la lucha por tener un lugar en las instituciones y competencia formal, el fútbol femenino avanza.

Este domingo 21 de agosto será especial porque, además de disputarse la 6° fecha en Colonia San Bartolomé, también festejarán el Día de la Futbolista Argentina en la fecha que también lleva el nombre del torneo.

Marianella Miretti, entrenadora de Sportivo Belgrano, habló del momento en el cual llega este festejo y del progreso deportivo que significó la incursión de una competencia formal.

“Estamos contentas por poder jugar, casualidad que justo el domingo es una fecha importante, lo vamos a disfrutar y a pasar de la mejor manera; y qué mejor que jugando al fútbol, festejarlo adentro de una cancha que es por lo que tanto se luchó durante todo este tiempo y que tengamos una competencia es lo mejor”, señaló a El Periódico.

- ¿Qué provoca poder jugar y competir?

- Jugar un partido en competencia tiene otra vibra, otra adrenalina distinta a un amistoso. Está muy bueno y la verdad que nos estamos preparando con todo para disfrutar nuestro día.

- ¿Cómo fueron avanzando en los entrenamientos?

- Nos cambió la forma de trabajar, el año lo hacíamos solas con Paola (Durán) y ahora lo hacemos con un profe para la parte física exclusivamente. Se fue incorporando el gimnasio a la rutina, si bien el año pasado hacíamos trabajos de fuerza, este año estamos en igualdad de condiciones con todas las categorías. Este año ya entrenamos tres veces por semana en el predio, vamos al sintético. También cambió el nivel deportivo, había chicas que sabían jugar fútbol once y otras no, pero no es fácil saltar de un fútbol 7 al fútbol 11 donde hay regla de offside, entonces todo el año pasado -que fue un buen año- crecimos muchísimo, mejoramos y sumamos mucha experiencia.

- Se nota el trabajo en los equipos, este año los partidos son más tácticos y hay más jugadoras

- Sí, es lo que analizábamos. Los mismos equipos incorporaron chicas nuevas porque es lógico que el hecho de participar en una liga hace que se arrimen más chicas a jugar y todos fueron creciendo a su manera, este año el torneo es mucho más parejo, si bien hay resultados que por ahí sorprenden, pero el año pasado era moneda corriente. Hoy está más parejo porque todos se preparan y el torneo se equiparó para mejor.

- ¿Qué desafíos se vienen?

- Hacer un buen papel en la liga, vamos por el objetivo de llegar al primer puesto que es lo que buscamos, si no se nos da, es dejar en lo más alto posible a este escudo. Queremos seguir creciendo y la única manera de hacerlo, más allá de los amistosos, es no solo sumar más minutos desde los futbolístico sino también tener esa adrenalina de competir, de la competencia real donde los esfuerzos se multiplican. No solo este campeonato sino también la Liga Regional, que es nuestro gran objetivo que buscamos este año. Mientras más competencias tengamos, mejor.

Día de la Futbolista. Se celebra el 21 de agosto en Argentina y tiene su origen en los cuatro goles convertidos por Elba Selva el 21 de agosto de 1971 contra Inglaterra, en el primer mundial que jugó la selección femenina de fútbol de Argentina en el Estadio Azteca de México. ​​​

Juegan en Colonia San Bartolomé

La sexta fecha del torneo “21 de Agosto” se disputa el domingo desde las 9 de la mañana en cancha de Cultural San Bartolomé con el siguiente cronograma de partidos:

9 hs Antártida Arg. vs Filial Talleres

10:20 hs Proyecto Crecer vs Ctro. Vecinal “Nicolás Batalla”

11:45 hs Lobitas vs Cult. San Bartolomé

12:50 hs DMD Freyre vs Sportivo Belgrano

14 hs Mitre vs Huracán