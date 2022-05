Este miércoles feriado, se disputó la 8° fecha de la Zona Sur de la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol donde La Hidráulica de Frontera se consagró campeón del Apertura en división reserva.

El Rojinegro se impuso ante San Martín de Angélica -rival directo- por 2 a 1 con goles de Gastón Amaya de penal y Agustín Luna. De esta manera festejaron una fecha antes del final.

Por otro lado, en primera división ninguno de los equipos de Frontera logró quedarse con los tres puntos.

En el caso de Defensores, cayó en su casa ante Zenón Pereyra FBC por 2 a 1. Rafael Gómez, a los 31' del primer tiempo, abrió el marcador para el equipo visitante, pero Nicolás Ávila puso el empate en tiempo cumplido. En la segunda parte, Zenón se quedó con los tres puntos con gol de Juan Asencio a los 40'.

En reserva fue victoria de Defensores de Frontera por 3 a 1.

Por otro lado, en Angélica, La Hidráulica cayó con San Martín por 2 a 0 con goles de Franco Rinaudo a los 26' del primer tiempo y 18' de la segunda parte.

8° fecha

San Martín 2-0 La Hidráulica

Def. de Frontera 1-2 Zenón Pereyra

Dep. Susana 3-3 Dep. Josefina

Viernes 22 hs | Sp. Santa Clara vs. Juv. Unida

Lunes 30 o martes 31 de mayo | Sp. Libertad Atl. Esmeralda

Tabla

1. Sp. Santa Clara 19 pts. (Campeón)

2. San Martín 15 pts.

3. Sp. Libertad 11 pts.

4. La Hidráulica 11 pts.

5. Dep. Josefina 10 pts.

6. Juv. Unida 10 pts.

7. Zenón Pereyra 9 pts.

8. Def. de Frontera 8 pts.

9. Atl. Esmeralda 7 pts.

10. Dep. Susana 5 pts.

9° fecha

Juv. Unida vs. Def. de Frontera

Zenón Pereyra vs. Sp. Libertad

Atl. Esmeralda vs San Martín

La Hidráulica vs. Dep. Susana

Dep. Josefina vs Sp. Santa Clara