La Asociación de Pádel de San Francisco cierra un gran 2023 y plantea objetivos ambiciosos para el año que viene. En La Mañana de El Periódico nos visitó Pablo Cantagalli, uno de los integrantes de la comisión.

La Asociación resurgió a principios de este año (se había discontinuado desde la década del 90) con el objetivo de regular la actividad, acompañar a los deportistas y servir como trampolín con proyecciones provinciales y nacionales.

“El año verdaderamente a nosotros nos sorprendió gratamente porque en esta fusión de los clubes más importantes y representativos de la ciudad hemos decidido dar el puntapié inicial a la Asociación de Pádel San Francisco. Nosotros buscábamos poner en valor la actividad, fijar algunos principios rectores, fundamentalmente en los horarios de inicio y de cierre de las competencias que es un poco a veces el taloncito de aquiles que tenemos en los distintos clubes, a su vez también mantener alineada la posición de muchos clubes en cuanto a la categorización de jugadores, porque cuando algún jugador excede su nivel en la categoría que está jugando perjudica lógicamente a los otros competidores porque a veces los premios son interesantes o jugosos..”, indicó Cantagalli, quien encabeza la organización junto a Jimena Casalis.

Más de mil jugadores y buenos resultados

Cantagalli explicó que registraron más de 1100 jugadores que participaron en los distintos torneos en este 2023 . “Muchos de ellos habituales y otros de lugares que no era habitual que vengan a competir a nuestra ciudad, caso de el norte de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe o de Santa Fe capital mismo, Rafaela también, hubo muchísima afluencia y como siempre los lugares satélites que sí nos visitan un poco más habitualmente como Las Varillas, Arroyito o Morteros. Nosotros desde nuestro lugar buscamos fomentar el espíritu competitivo, pero obviamente dentro del amateurismo, esto nos dio la posibilidad de que la Federación Provincial de Pádel nos reconozca como tal y pudiéramos proyectar jugadores a las competencias provinciales”, señaló.

En ese sentido, el caso puntual de Lorenzo Yob y Maximiliano Bessone son fruto del impulso dado también desde la Asociación local. “Al lograr imponerse en los provinciales tuvieron la posibilidad de jugar el Nacional en Mar del Plata y por mérito deportivo de los chicos también lograron imponerse en la competencia nacional de tercera categoría lo que les valió representar a San Francisco y en particular a la Asociación de Pádel San Francisco en el Panamericano que se realizó en Cancún donde también afortunadamente salieron vencedores, ganadores, así que bueno, fue la frutilla del postre, el recorrido completo y la felicidad total para ellos y para nosotros también”, expresó.

Salud

Otro de los objetivos propuestos en el inicio de este ciclo fue avanzar con actividades de promoción y resguardo de la salud en este deporte. “Dimos el puntapié inicial, en concreto en el último torneo tuvimos la visita de Colegio de Kinesiólogos y la Secretaría de Salud de la ciudad de San Francisco que se acercaron a hacer entrega de los repelentes que fabrica la misma municipalidad y afortunadamente también a través de una vinculación que hicimos con Lalcec también hicimos toda una actividad de desarrollo y fomento a la prevención del cáncer de piel. En este caso el jugador de pádel juega muy expuesto a altas temperaturas sobre todo en esta época del año y nos vinculamos también para generar esa situación de conciencia”, indicó.

Y agregó: “La salud del deportista nos moviliza porque muchas veces la gente tiene una concepción errónea y empieza de atrás para adelante, piensa ‘bueno voy a jugar al pádel para ponerme en forma’ y en realidad debería ser al revés ponerse en forma para poder disfrutar del juego del pádel en este caso y haciendo la práctica deportiva en esparcimiento o en competencia sin riesgo a lesiones, sin riesgo a problemas de salud más embromados como podrían ser cardíacos o cualquier otro. Es un puntito que nos moviliza y siempre buscamos la posibilidad de tener profesionales a disposición en todos los complejos donde realizamos los torneos para que estén atentos a a eventuales percances de de salud de los jugadores”.

Lo que viene en 2024

Con respecto al nuevo año, Cantagalli comentó que “nuestro primer año fue un poco de ensayo y error, de ir viendo las cuestiones que los jugadores aceptaban, las que no aceptan tanto, por supuesto que recibimos propuestas para mejorar un montón de aspectos, sobre todo en lo organizativo. Vemos la posibilidad de hacer mejor el ajuste de recorrido, de no mover tanto a los jugadores de club a club porque por ejemplo a lo mejor algún competidor le tocaba jugar un octavo de final en San Isidro y un cuarto de final en Sportivo y a una semifinal en en el Sport y después cambiar de nuevo si llegaba a la final, entonces tenemos que ajustar un poquito más el calendario organizativo”.

“Hay otras cosas que también tenemos en mente como por ejemplo ajustar más esa situación de fiscalizar a los jugadores que están un poco corridos de categorías para que no sucedan después protestas con el resto de competidores, de estar en situación desfavorable con alguien que por ahí juega a otro nivel”, dijo Cantagalli.

“La actividad para 2024 la tendríamos programada, en principio, con algún torneo especial en febrero, pero lo que va a ser el calendario puntuable va a ser desde marzo a noviembre incluido , donde volveremos a gestar la posibilidad de que los jugadores vuelvan a poder competir a nivel provincial, motivar al jugador a prepararse mejor, entrenar mejor, cuidarse más y medirse con jugadores del resto de la provincia con los cuales uno habitualmente no juega y saber cuál es la medida, ese sigue siendo también uno de los objetivos primordiales para el 2024”, agregó.

Situación económica

Consultado sobre la influencia de la situación económica del país en el pádel, Cantagalli comentó: “Yo creo que donde más puede repercutir de manera desfavorable esta cuestión es en los chicos que ya tienen proyección para jugar a otro nivel, fuera de la ciudad. A nivel provincial o incluso a nivel de la AJPP. Estuve hablando con Lorenzo Yob, el más chico de los hermanos, y él justamente me manifestaba que la idea de él ya era proyectarse a jugar los AJPP, pero la falta de puntos -porque recién empezar a competir- lo obliga a viajar los días martes o miércoles y eso implica mucho porque él todavía terminó su colegio secundario, le implica dificultades para el cursado de la escuela, dificultades porque hay que viajar en la semana donde sus padres a lo mejor están trabajando y no tienen la disponibilidad de llevarlo y traerlo y que evidentemente si no lo puede hacer con ayuda de sponsors, le va a ser realmente muy dificultoso y va a estar en la misma situación de tener que elegir puntualmente a lo mejor algunos torneos y lamentablemente haberse privado de competir en otros”.