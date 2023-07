La 'Pepa' Baldessarri lleva toda su experiencia al cuerpo técnico de La Milka

El club La Milka sumó esta semana al cuerpo técnico de divisiones mayores a Horacio “Pepa” Baldessarri, notable goleador de antaño y uno de los grandes jugadores que dio esta tierra. Un salto de calidad al que apuesta el club con el objetivo de que la ‘Pepa’ pueda transmitir toda su experiencia como profesional y acompañar a los más jóvenes.

Baldesarri se sumar al trabajo que vienen realizando Pablo Rivalta, junto a Rubén Odolupi y Agustín Argentero afrontando la Liga Regional de Fútbol, donde el Quintero busca levantar cabeza después de algunos resultados que no acompañaron.

“En La Milka me encontré con gente que realmente quiere que el fútbol de San Francisco despegue, están haciendo una buena inversión en todo lo que sea este estadio, cancha, jugadores y me agrego al cuerpo técnico porque los resultados no nos vinieron acompañando desgraciadamente, así que vamos a ponerle un poquito más de empuje. Estoy muy feliz de poder estar con un cuerpo técnico maravilloso”, comentó Baldessarri.

Baldessarri contó también que apuestan a cambiarle el chip al grupo y renovar los ánimos. “Cuando los resultados no te acompañan, es normal que el equipo se te pueda caer, entonces yo con tantos años de fútbol ese tema creo que lo voy a poder manejar sin ningún problema junto con el cuerpo técnico, así que estamos en eso, hemos cambiado un poco la manera de trabajo, hemos pasado a hacer mucho fútbol, que es la única manera de poder encontrar el equipo y que se nos empiecen a dar los resultados”, explicó.

“Estamos convencidos del material que tenemos”

Por su parte, Pablo Rivalta valoró el acompañamiento de Baldesarri y recordó que el club afronta un proceso de asentamiento en la Liga. “Es una experiencia para tomar en la real magnitud que tiene, vamos a trabajar con una persona profesional en el tema, así que nos va a venir muy bien la la jerarquía de la Pepa y creo que al equipo le va a dar otro aire, vinimos trabajando duro creando nuestro propio espacio de nuevo en la Liga, nos está costando un poco en una liga que ya sabemos que es competitiva, es dura, es física y tiene jugadores de calidad, se nos hizo dura la Liga, pero nos mantenemos con una base de trabajo, estamos convencidos del material que tenemos y con la llegada de la Pepa esperamos el cambio que necesitamos. Hoy el cuerpo técnico está totalmente abierto a recibir una mano de la gente que más sabe y el equipo también lo ha tomado de muy buena manera”, expresó.

“Hay material por ahí nos está costando, hay que encontrar el equipo que no vamos a demorar porque tampoco el tiempo no lo permite. La dinámica y lo físico está, nos está costando un poquito encontrar el 11, vamos a hacer hasta cuatro o cinco cambios dentro del primer equipo para darle otro aire y una oportunidad a los chicos que están en la Reserva”, dijo Baldessarri.

"Volver a la vida"

Consultado sobre su regreso a la ciudad, Baldesarri expresó que fue “Volver a la vida, aunque ya no conozco más a nadie en la calle. Me dicen ‘Chau Garrincha’, ‘Chau Pepa’ y yo digo, chau, por compromiso, pero son 40 años que hace que falto de la ciudad, fueron 33 en Perú y tuve 7 en Bolivia, no me acuerdo de todos, me los encuentro a todos gordos, barbudos, pelados, ¡Qué los voy a conocer! Pero sí, volví a la vida”, señaló.

“Los necesitamos”

El próximo domingo, La Milka recibirá a Proyecto Crecer en un juego clave en la lucha por la clasificación en el Torneo Clausura de la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol. Para este compromiso, el club espera contar con el apoyo de su gente en esta situación.

“Siempre necesitamos a nuestro público es importantísimo el partido del domingo. Necesitamos a todo el barrio La Milka acá en la cancha, toda la fiesta del Quintero, todo ese condimento también nos va a ayudar porque lo sentimos y nos ayuda siempre por el gran sentido de pertenencia que que tiene cada jugador y cada hincha”, apuntaron.