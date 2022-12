Juan Manuel Almada visitó San Francisco este jueves para acompañar al plantel de primera división de vóley de Instituto de Córdoba donde se desempeña como coordinador y asistente técnico. Como no podía ser de otra manera, "Choco" es parte de un ambicioso proyecto que busca llevar a La Gloria a la Liga Nacional.

En ese marco, en la previa al triangular amistoso que disputaron con San Isidro y San Jorge, charló con El Periódico donde habló de su presente en La Gloria, del vóley local y destacó esta iniciativa de volver a poner a la ciudad en los planos nacionales.

"Hace dos años que estoy trabajando en Instituto de Córdoba, me tocó dirigir sub 18, sub 21 y primera. Iniciamos un proceso donde Francisco Otero me vino a buscar con el objetivo de proyectar con inferiores y proyectar hacia una competencia nacional. Empezamos ese trabajo y llevamos a varias jugadoras de San Francisco para reforzar las categorías, también algunas chicas del interior y fuimos conformando equipos competitivos. Este año por primera vez el club clasificó a la Copa Argentina Sub 18, fue un esfuerzo bárbaro y por un par de circunstancias no fuimos a jugar, porque tuvimos muchas jugadoras lesionadas y priorizamos lo económico para poder jugar este torneo de ascenso a la Liga Nacional que es el cierre del proyecto", explicó.

En una etapa muy particular en el club de Alta Córdoba, la institución también busca aprovechar la efervescencia que se vive en el plano deportivo después de al menos dos proyectos sumamente exitosos. "A mí me sorprendió la idiosincrasia del hincha de Instituto y del barrio de Alta Córdoba, es lo que impacta porque está muy identificado con el club y no solo con el fútbol sino con todas las disciplinas que se practican en el club. A uno lo toca porque la gente está continuamente apoyando en todas las disciplinas y eso es muy importante en el club, se han dado varios procesos como el ascenso del fútbol a primera o el básquet campeón de Liga Nacional, entonces hay una apertura muy grande hacia todas las disciplinas. Eso nos permite proyectar, tenemos el apoyo del presidente Juan Manuel Cavagliatto que nos ha aprobado el presupuesto para ir hacia adelante", comentó.

Con respecto al objetivo en la Liga Federal está claro que la Gloria va por el ascenso. "Tenemos un objetivo de máxima, pero más objetivos tiene nuestro presidente, es muy especial y nos dice que viene a levantar las copas solamente -risas-... Hemos conformado un gran plantel y trajimos un entrenador de primera línea como Matías Montalbán que estuvo dirigiendo el año pasado en Atenas en Liga Nacional e hizo una campaña extraordinaria, somos dos asistentes y yo por una cuestión laboral prefiero aportar desde ese lugar confiando siempre en el entrenador porque tiene un bagaje deportivo y una gran experiencia, sobre todo en estas competencias. Esperemos que se nos den estos resultados", indicó Almada.

Almada se destacó como entrenador y formador en Alumni, El Tala, Sociedad Sportiva Devoto y hasta en UTN; incluso en aquel equipo de San Francisco Voley que unió a tres clubes para participar en Liga Nacional.

"Creo que hay fortalecer las primeras"

Consultado sobre la actualidad del vóley en San Francisco, Almada destacó el proyecto en el cual está trabajando San Isidro fortaleciendo a la primera división y afirmó que ese debe ser el objetivo.

"A mí me tocó una experiencia muy bonita en El Tala, llevarlo a los primeros planos nacional conjuntamente con Freyre porque éramos los que en ese momento dirimíamos ese espacio, pero San Isidro siempre tuvo la capacidad de poder hacerlo y hoy se ve plasmado. Hay un trabajo dirigencial muy importante también como el de Analía Dussín que es la cabeza de este proyecto. Integrar y apostar a estas competencias hace al crecimiento del club, que venga más gente a entrenar y sobre todo de la región, yo sufrí en mi proceso porque hicimos una Liga Nacional con un proyecto local de San Francisco Vóley y pudimos ponernos todos de acuerdo para hacerlo. Nos faltaba eso, el vóley de la región es muy fuerte en el país y estamos cayendo, entonces estos proyectos vuelven a activar esa llama y ojalá que volvamos a estar en primeros planos nacionales", señaló Almada.

Y agregó: "Si hacemos solamente en primera un torneo local que es corto porque no hay muchos clubes y tampoco hay una liga interasocaitiva, se podría armar otro esquema de competencia para incentivar a las jugadoras que quieran jugar en San Francisco, yo lo viví, las jugadoras se iban a jugar allá (Córdoba) justamente para probar otra instancia y otro vóley. Creo que hay que fortalecer las primeras porque las inferiores son fuertes, los entrenadores son muy buenos, pero con estos proyectos se da un crecimiento particular y con proyección. Ojalá que no sea solo un año y que sea por mucho tiempo, y si no es San Isidro que sea El Tala, Devoto, cualquiera, con la idea de traer las jugadoras de la región y hacerlas partícipes del proyecto".