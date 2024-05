Federal A: se jugó la octava y Sportivo sigue prendido

Este sábado se jugó la octava fecha del Torneo Federal A con resultados positivos para Sportivo Belgrano, que ahora quedó segundo pero con la posibilidad de ser único líder si gana el próximo miércoles.

Defensores de Belgrano no pudo escaparse en la punta de la zona porque empató 0 a 0 con Douglas Haig en Pergamino, además Sportivo Las Parejas dio el batacazo derrotando por 4 a 2 a Independiente en Chivilcoy y lo privó de subirse a la cima.

El que aprovechó la localía para ganar y acomodarse fue El Linqueño que venció por 4 a 0 a Depro, también ganó 9 de Julio de Rafaela sobre Gimnasia de Concepción del Uruguay en condición de visitante.

La novena se juega el miércoles

Sportivo Belgrano visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo el próximo miércoles 15 de mayo, a las 20, en San Nicolás y en un partido ante un rival directo.

El árbitro de este encuentro será Maximiliano Macheroni, acompañado por los asistentes Guido Córdoba y Daniel Zamora. En tanto, el cuarto árbitro será Brisa Zapata.

Resultados de la 8ª fecha (sábado)

El Linqueño 4-0 Def. de Pronunciamiento

Douglas Haig 0-0 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Independiente (Chivilcoy) 2-4 Sp. Las Parejas

Gimnasia (CdU) 1-2 9 de Julio (Rafaela)

Libre: Sportivo Belgrano

Tabla

9ª fecha (Miércoles)

19.30 hs Sp. Las Parejas vs. Douglas Haig

20 hs Def. de Belgrano vs. Sp. Belgrano

20.30 hs 9 de Julio vs. Independiente

20.30 hs Depro vs. Gimnasia (CdU)

Libre: El Linqueño