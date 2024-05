Sportivo Belgrano transita la primera parte del Torneo Federal A con buenas expectativas y resultados que lo mantienen en los primeros puestos de su zona. Y a este presente en el club suman motivos para estar orgullosos ya que tres jugadores de la cantera debutaron recientemente en el primer equipo: Tomás Rouiller y Santiago Roggero, quienes tuvieron su debut en la sexta fecha frente a Independiente en Chivilcoy, y Lucas Basualdo, que tuvo sus primeros minutos en la séptima y última fecha frente a Douglas Haig en el estadio Juan Pablo Francia.

Tomás Rouiller, el defensor de 22 años que reside en la pensión del club ya que es oriundo de Franck, Santa Fe, explicó que su llegada al club se da en marzo del 2023 por medio de un amigo, Thomas Monesterolo, quien se había sumado ese mismo año a Sportivo. “Comencé jugando en Primera de liga y luego me sumé a los entrenamientos con plantel. Los logros deportivos que más disfruté fueron los campeonatos de liga que logramos el año pasado, me ayudaron a crecer mucho como jugador y aprendimos muchísimo como grupo", contó al departamento de Prensa del club.

Con respecto a su debut, “Milkaut” dijo que ya lo venía imaginando y que anteriormente no se había dado porque tuvo una pequeña lesión en el calentamiento previo a ingresar y este año se contagió de dengue cuando ya se había ganado un lugar en el banco de suplentes. "Siempre algo pasaba y no se terminaba de concretar; me entero de que voy a ingresar cuando el partido iba 2-0 (contra Chivilcoy), yo estaba calentando y Sergio vino a comunicármelo, me explicó en qué posición iba a entrar y me transmitió tranquilidad y su confianza mediante un abrazo; en ese momento lo primero que pensé fue en mis viejos, que me dijeron que iban a estar viendo y al igual que yo, estaban esperando este momento. La jugada no se había cortado todavía y yo estaba parado ahí en la mitad de la cancha esperando por mi ingreso y sabía que ellos estaban del otro lado viéndome con la misma ilusión que yo”, contó.

Para cerrar, Rouiller habló de sus objetivos, la relación que tiene con el grupo y dejó un mensaje a sus compañeros. “Con el grupo me siento muy bien, en muy poco tiempo me hicieron sentir muy querido. Hay gente con mucha experiencia, estoy aprendiendo a escuchar y absorber lo que ellos nos enseñan, ya que diariamente tiran y apuestan por nuestro crecimiento”.

"Agradezco a mis compañeros de la pensión y a Claudia Saluzzo y Alejandro Pacheco, que son nuestra contención y apoyo diario fuera de lo que son los entrenamientos”, finalizó.

Arquerito titular

Por su parte, Santiago Roggero, el arquero sanfrancisqueño categoría 2001, hizo su debut como titular ante Independiente y sumó 90 minutos más en el último encuentro de la verde, donde tuvo un gran desempeño. “Llegué a Sportivo cuando era chico, después de terminar el baby; estuve un tiempo en inferiores y también pasé por Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela y Talleres de Córdoba para volver nuevamente a Sportivo hace dos años por medio de Darío Capello, nuestro entrenador. El año pasado fui parte del equipo campeón de Liga Regional, junto con Pedro Bravo, donde nos alternábamos por partido para atajar en Primera local”, relató.

En cuanto a su debut, “Patón” destacó: “Me entero tres días antes del partido con Independiente, en un entrenamiento, y apenas me enteré sentí un poco de nervios y felicidad por poder debutar. Lo primero que pensé fue en mi familia, que desde chico me acompañan y hacen el esfuerzo para que haga lo que me gusta, sin ellos no estaría donde estoy”.

Para cerrar, Roggero enfatizó sobre su presente: “Después de haber debutado mi meta es seguir aprendiendo y sumar experiencias. En cuanto al grupo, me siento muy cómodo, hay un gran compañerismo. Es muy importante el apoyo y la confianza que recibo y también es muy importante el apoyo que estoy recibiendo fuera del equipo” y agregó “mi mensaje para los chicos que aún no debutaron, es que nunca bajen los brazos, todo tiene su tiempo, que se esfuercen al máximo si en verdad es lo que aman”.

Seguir mejorando

El sanfrancisqueño Lucas Basualdo, defensor de 21 años, es el último en sumarse a este creciente listado de debutantes. “Mi llegada al club se da a principios de 2015 cuando acababa de terminar el baby futbol, ese año me sumé a las divisiones formativas en donde estuve hasta llegar a primera de liga donde mis últimos logros fueron los Torneos Apertura y Clausura 2023, y el Campeonato Absoluto de Zona Centro Mayores del mismo año”, recordó.

Con respecto al debut, “Basu” comentó no esperaba que se diera estando desde el 11 inicial. “Me enteré que tenía chances de ser titular el día sábado, de ahí me tuve que ir preparando. Lo primero en que pensé fue en mi viejo y también mi mamá que son los que están atrás del tejido desde siempre”, manifestó.

Para finalizar, Basualdo consideró que “la meta es seguir mejorando, seguir aportando al grupo y tratar de sumar la mayor cantidad de minutos que pueda en este torneo".

“Con el grupo me llevo bárbaro, hay una gran comunicación y un apoyo constante que te hace dar tranquilidad al momento de jugar. Se nota la jerarquía y la experiencia de los jugadores y gracias a ello te hace estar con más confianza al momento de entrar a la cancha. A mis compañeros que aún no debutaron, decirles que tienen que tratar de hacer las cosas lo mejor posible dentro y fuera de la cancha porque tarde o temprano ese momento tan esperado llega”, concluyó.