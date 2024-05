Sportivo recupera energías y vuelve a jugar el miércoles

Sportivo Belgrano visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo el próximo miércoles 15 de mayo, a las 20, en San Nicolás. La “Verde” se prepara para afrontar un partido ante un rival directo que se encuentra luchando por las principales posiciones de la Zona 3.

El árbitro de este encuentro será Maximiliano Macheroni, acompañado por los asistentes Guido Córdoba y Daniel Zamora. En tanto, el cuarto árbitro será Brisa Zapata.

Antes, este fin de semana, se juega la octava fecha donde el equipo de Sergio Maza tiene jornada libre y estará atento a lo que suceda con los resultados de este sábado.

Sportivo viene de igualar en casa con Douglas Haig, partido donde se pudo ver a un equipo distinto al menos en la primera parte. Jugar ante un rival que salió a buscar el partido le permitió encontrar espacios y esto, combinado con intensidad ofensiva, le dio una faceta más agresiva en ataque.

En ese sentido, Maza parece haber quedado conforme con el cambio de esquema, fundamentalmente en el mediocampo jugando con tres volantes centrales, dos extremos y un delantero central. Este dibujo táctico le dio buen resultado en los últimos dos partidos y no sería extraño que repita.

“Me duele muchísimo perder jugadores”

Las lesiones y los casos de dengue fueron un verdadero dolor de cabeza para el entrenador en este inicio de temporada. Para el próximo partido seguirían afuera Leonardo Martina, Mariano Mauri y Gastón Monserrat. También Jeremías Giménez (ligamentos cruzados – 7 meses).

Con respecto a las bajas, Maza dijo: “Soy positivo, dentro de todo lo que me está pasando. Creo que siempre uno como líder de un grupo tiene que transmitir tranquilidad y no dejarme llevar por los sentimientos. A mí me dolió muchísimo el tema de las lesiones, me dolió muchísimo ir perdiendo jugadores por el dengue porque son todos útiles, pero los chicos del club ocupan un lugar, entonces darle la posibilidad y que respondan también es bueno. No se tienen que conformar, pero dentro de la tristeza que me genera creo que hay que mantener la tranquilidad y confiar. Yo confío en todos los jugadores que tenemos, creo en todos, de a poco también vamos recuperando jugadores y los que entran cumplen”.

En ese marco, el lunes pasado debutó Lucas Basualdo como titular y lo hizo con un buen rendimiento por la banda izquierda. Sin dudas, ahora el DT deberá decidir si continúa Basualdo o vuelve Camilo Alessandria a ese sector, jugador varillense que también tuvo un buen rendimiento en los últimos partidos.

Así se juega la 8ª fecha (sábado)

14 hs | El Linqueño vs. Def. de Pronunciamiento

14.30 hs | Douglas Haig vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

15.30 hs | Independiente (Chivilcoy) vs. Sp. Las Parejas

20 hs | Gimnasia (CdU) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Libre: Sportivo Belgrano

Tabla

9ª fecha (Miércoles)

19.30 hs Sp. Las Parejas vs. Douglas Haig

20 hs Def. de Belgrano vs. Sp. Belgrano

20.30 hs 9 de Julio vs. Independiente

20.30 hs Depro vs. Gimnasia (CdU)

Libre: El Linqueño