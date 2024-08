El Tala vive un gran presente en Liga Cordobesa: "La clave es la calidad humana que hay"

El Tala lidera su zona en la Liga Cordobesa de Básquet y ya tiene el pasaje asegurado a los playoffs, donde buscará meterse en la fase Prefederal con anhelo de alcanzar una plaza para la tercera categoría del básquet argentino.

El Albo suma seis victorias consecutivas en el torneo (dos en el cierre de la primera fase y cuatro en la fase Provincial A), recientemente experimentó un cambio repentino en la conducción y de la mano de Lisandro Salles el equipo avanza camino a la solidificación de su juego.

El buen presente no solo se limita a la competencia provincial, en el plano local El Tala se quedó con el Súper 4 de media temporada y actualmente lidera la fase regular con tres triunfos consecutivos.

Este presente auspicioso de uno de los equipos más populares de la ciudad está cargado de sueños por volver a jugar en el plano nacional y el equipo no es ajeno a eso.

En ese marco, uno de los refuerzos para esta temporada es Juan Nicolás Del Bue, que rápidamente se transformó en una pieza clave del gran momento del Albo.

En diálogo con El Periódico, el interno oriundo de Bragado habló de su llegada al club tras su paso por San Justino en Liga Federal. “Estoy cómodo y muy contento, llegué ya con el equipo con el equipo armado, pero me acoplaron bien, me hicieron sentir muy cómodo. Estoy contento también el momento que está pasando el club, venimos con varios partidos invictos, nunca había venido a jugar a la provincia y la verdad que como primera experiencia está siendo muy buena porque me han hecho sentir cómodo desde el principio y eso es importante”, señaló.

Del Bue registra pasos por la Liga Desarrollo en Comunicaciones de Mercedes -donde también sumó minutos en Liga Nacional-. Además, jugó en Sarmiento de Junín, Colón de Chivilcoy y Sportivo Escobar. “Es toda una experiencia de salir de joven de casa, aprender a manejarse solo, a convivir con gente que por ahí no conocés, es toda experiencia y hoy en día tengo 25 años, pero la verdad que me siento maduro para estar un equipo que pueda competir en lo más alto”, indicó.

¿Con qué te encontraste en El Tala?

Además de un buen recibimiento de los chicos hubo un buen recibimiento de la parte dirigencial. Yo llegué un sábado a la tarde a la tarde-noche y ya el domingo hice la primera presentación de local, es gente muy atenta, es merecido que estén pasando por esto y ojalá que el club siga creciendo para llegar a una etapa nacional.

Venimos muy bien, desde que llegué todavía no hemos tenido ninguna derrota, los chicos venían haciendo un buen laburo en los partidos anteriores, pero yo creo que el secreto más que nada es que nosotros nos llevamos muy bien, tenemos mucha química dentro y fuera de la cancha, somos muy compañeros. Tenemos a Licha (Salles) que también nos sabe llevar en la parte grupal, así que yo creo que más que nada es la calidad humana que hay, tiramos todos para el mismo lado, eso es lo que lo que nos vincula, el querer ganar siempre.

¿Cómo se preparan para lo que viene?

Nosotros pensamos en seguir ganando, en seguir sumando para que el equipo crezca pensando también en lo que va a ser el torneo más adelante porque van a ser partidos más complicados más cerrados, es importante seguir sumando victorias, seguir afianzando el equipo, estamos muy bien, así que hay que seguir entrenando y sabiendo que somos un equipo que no nos creemos nada, que venimos de abajo. Estamos todo el tiempo laburando para seguir mejorando, para ayudar al equipo y tenemos que seguir trabajando con esta seriedad, pero también disfrutando un poco del momento porque no pasa siempre y es lindo también vivirlo.

Se ganaron este presente, pero también la exigencia crece…

Sí, van pasando los partidos y se hace más complicado, te enfrentás a jugadores con mucha más experiencia, equipos más largos, pero nosotros también venimos trabajando para eso, nos sentimos confiados de que podemos darle pelea a cualquier equipo. Somos uno de los equipos con mejor defensa del torneo, así que queremos defender ese título también porque no es fácil tener un equipo con una buena defensa.

Ese es un rasgo importante porque a veces se destaca más el ataque que la defensa…

Sí, obviamente para mí y en la mayoría de los deportes lo que define siempre es lo que se ve más o lo que por ahí sale siempre en las estadísticas. Pero la verdad que me siento muy bien en lo personal en defensa. En ofensiva también los chicos me hacen llegar la pelota para que genere, vengo teniendo buenos partidos. Desde que llegué estoy trabajando más en el tema defensivo y me siento afianzado, pero voy a seguir laburando para seguir mejorando y ayudar al equipo en lo que sea posible.