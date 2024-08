El Tala venció este fin de semana a Poeta Lugones de Córdoba por 81 a 58 y cerró la fase Provincial A en la cima de la Zona C, registrando uno de los mejores récords de la etapa en la Liga Cordobesa de Básquet.

El equipo de Lisandro Salles se impuso en el “Ferreyra” y en el ordenamiento de playoffs se ubicó en el tercer escalón, logrando así ventaja deportiva para la definición en busca de un cupo en el Prefederal.

El Albo enfrentará a Sarmiento de Leones, será al mejor de tres partidos con ventaja de localía para los sanfrancisqueños. El primer juego se disputará en cancha de El Tala, luego se mudará a Leones y en caso de necesitar un tercer juego se disputará en San Francisco.

Provincial A (Al mejor de tres juegos, los ganadores avanzan al Prefederal)

Hindú (Cba) vs. 9 de Julio (Río Tercero)

Banda Norte (Río Cuarto) vs. Sparta (Villa María)

El Tala vs. Sarmiento (Leones)

Unión (San Guillermo) vs. Sp. Bolívar

Unión (Oncativo) vs. Matienzo (Cba)

Tiro Federal (Morteros) vs. Dep. Norte

Provincial B (Al mejor de tres juegos, solo el equipo campeón obtendrá su boleto para jugar el Prefederal)

Ateneo Juvenil (Gral. Deheza) vs. SS Devoto

Calera Básquet vs. Pilar Sport Club