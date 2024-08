El Tala nuevamente se viste de gala el próximo fin de semana porque por segundo año consecutivo será sede del Final Four de la Liga Provincial u13, donde tiene grandes expectativas.

El equipo que conduce Lorenzo Cavallo (campeón de la Copa de Oro en el torneo local) será el único representante de San Francisco en la fase final, igual que ocurrió en 2023 donde los locales fueron subcampeones.

El cuadrangular se disputará los días sábado 24 y domingo 25 de agosto en el estadio “Luis Ferreyra” y, además del equipo sanfrancisqueño, participarán Sportivo Bolívar de Carlos Paz, Barrio Parque e Instituto de Córdoba.

Programación de partidos

Sábado

15 hs | Sp. Bolívar vs. Barrio Parque

17 hs | El Tala vs. Instituto

Domingo

9 hs | Ganador Juego 1 vs. Perdedor Juego 2

11 hs | Ganador Juego 2 vs. Perdedor Juego 1

15:30 hs | Perdedor Juego 1 vs. Perdedor Juego 2

17:30 hs | Ganador Juego 1 vs. Ganador Juego 2