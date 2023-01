El proyecto voley de San Isidro: "No dudo que en algún momento volveremos a una Liga Nacional"

La primera división de voley de San Isidro se alista para afrontar la Liga Federal, competencia que pondrá nuevamente a un equipo de San Francisco en los planos nacionales después de muchos años.

Se trata de un proyecto integral encabezado por Analía Dussín, quien también fue una de las que impulsó aquel proceso que llevó al “santo” a competir en Liga Nacional Femenina en 2007.

En diálogo con El Periódico, Dussín contó detalles de los objetivos planteados, aspiraciones y deseos que apuntan alto; pero con una estructura que ya comenzó a forjarse. "Realmente es un orgullo", comenzó. “Aquella vez que pudimos jugar en Liga Nacional contra River o contra Boca fue algo increíble, una locura, lo sentíamos tan lejos y lo hemos hecho con jugadoras propias, que en ese momento eran muy chicas. Pero el sentido era ese que las jugadoras del club puedan vivenciar esas instancias… No pretendíamos llegar a mayores, pero sí queríamos llegar a vivir todo lo que se vive en ese tipo de torneos, tanto en la preparación, como el nivel de competencia”, añadió.

“Me llamaron para ayudar en el vóley porque había algunas cuestiones que organizar, hubo dificultad para conseguir técnico y conseguimos a Mario Castel por referencias, fue realmente increíble, venía de trabajar en Regatas y justo quería tener su desafío en la rama femenina. Desde ahí se empezó a trabajar con un proyecto a nivel profesional con preparadores físicos donde las más chiquitas desde que ingresan tienen una preparación en la parte motriz con una profesora y cuando pasan a la etapa competitiva tienen otra profesora donde se forman para el modelo de juego que tienen. La verdad que el cambio que han hecho es increíble, pero no fue de un día para el otro, hemos incorporado una psicóloga deportiva también y hay un equipo fantástico”, comentó.

Y agregó: “El objetivo primero era tener un equipo profesional de entrenadores y que las jugadoras tengan un buen aprendizaje. Queríamos un entrenador con un perfil de buena persona y que tenga ganas de trabajar porque creo han cambiado muchas cosas en el deporte, no es ganar a cualquier costo y se ha visto en la Selección Argentina donde hay una comunión, realmente ese fue el primer objetivo. Después surgió lo del piso, que me embalé con eso y lo pudimos lograr, pero también quedó esa idea de jugar en la Liga; Castel lo propuso y fue todo muy rápido”.

"Siempre lo que quisimos es que estas instancias se jueguen con jugadoras del club, incluso las refuerzos que han venido son chicas de la ciudad y de la región, todo a pulmón y eso lo hace mucho más valioso", dijo Dussín.

Una iniciativa que los involucró a todos

El impulso conseguido en la pos pandemia se potenció con el apoyo de los padres y del propio club, lo que también motivó a un cambio de paradigma en la disciplina. “Hay muchos padres que colaboran en cantinas, en los torneos de beach voley y en las actividades que hacemos para juntar fondos para que las chicas puedan viajar. Trabajamos para poder tener nuestra cancha y ese también fue un logro de este año, creo que esto termina coronando un año de mucho esfuerzo, trabajo y mucha convicción porque los resultados no se veían desde el principio, incluso estábamos acostumbrados a otra cosa, las chicas mismas tuvieron que hacer un cambio de mentalidad, que no era solo ir a entretenerse. Se están viendo recién ahora los resultados y nos tiene a todos muy felices”, señaló Dussin.

“Con las más chiquitas se logró algo también increíble que es que vayan a ver los partidos de las chicas de primera, empezaron a tener su espejo, un modelo y antes eso no pasaba en el vóley de San Isidro. Esta comunión que estoy viendo que van a ver los partidos de primera, me ponen muy contenta”, añadió.

A su vez, destacó el apoyo de la institución y el respeto por su espacio dentro de ella: “Desde un principio, cuando planteamos la manera que queríamos que se hiciera esto, nunca tuvimos trabas. Planteamos tener una nueva cancha, buscamos presupuestos, nos ayudaron, pusimos un dinero, otra parte la puso el club y todo lo que pedimos como herramientas de trabajo las tuvimos. Todo eso es importante porque se respeta este crecimiento en el club”.

Cuerpo técnico y equipo de profesionales del club

Entrenador: Mario Castel

Asistente: Maximiliano Ledesma

PF: Agustín Rossi

Psicóloga: Julieta Hidalgo

Manager: Julián Bustos

Un sueño y sentido de pertenencia

Dussín se permite soñar y espera poder volver a disputar la Liga Nacional, sin embargo esta vez quiere que sea con una estructura. Que no sea solo una participación aislada. “A futuro quiero que San Isidro juegue con todas jugadoras nuestras, sabemos que hay una realidad de que a los 17-18 años muchas chicas terminan la secundaria y se van de la ciudad, se van a Córdoba formadas y vuelven con su profesión ya sin tiempo de volver a entrenar -risas-. Pero hoy hay una muy buena propuesta en San Francisco, con psicóloga deportiva donde las chicas pueden hablar de cómo se sienten. Es muy importante y no dudo que en algún momento volveremos a una Liga Nacional A, sé que es difícil, hoy lo económico es muy complicado y por el trabajo que están haciendo hay que apoyarlos”, sostuvo.

“Yo nací y crecí en el club, mi padre fue presidente y para mí el club es mi casa, mi todo. El vóley, después de que me fui, había decaído mucho y en general en San Francisco. Me costó volver porque había trabajado y renegado mucho, pero una vez que uno está con estas satisfacciones todo se olvida. Mi objetivo es que el club esté en lo más alto, todos estamos de paso y el club queda. Me acuerdo cuando vi San Isidro vs. Boca en una placa de TV, fue muy fuerte y queremos hacerlo nuevamente pero con una estructura”, agregó Dussin.

El apoyo siempre es bienvenido

Dussin contó que el trabajo realizado es “a pulmón” y destacó de gran manera el apoyo del grupo de padres, madres y colaboradores. Pero también advirtió que actualmente las dificultades pasan por lo económico. “Hay jugadoras que paran en casa de las compañeras, fueron a jugar San Jorge y el entrenador pagó el viaje, ahora a Bell Ville también porque todo lo que se está juntando es para el viaje a Santiago, la comida y todo lo que se necesita allá. Están las posibilidades de publicitar con cartelería, en nuestras redes o con lo que se pueda sumar, lo que sea, si se ponen en contacto con los entrenadores siempre es bievenido”, comentó.

“Quiero agradecer a todos, porque nos han ayudado y mucho de manera desinteresada y en cada evento que hemos organizado, eso es muy valioso, a los padres que confian sus hijos al club y a las chicas que en este momento están apostando por San Isidro. Agradecer al club, a los entrenadores y a la gente que voluntariamente ayuda”, concluyó.