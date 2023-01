San Isidro se consolida en la cima de la tabla de posiciones

San Isidro continúa con su buen andar en la Liga Argentina de Básquet liderando la Conferencia Norte con un importante margen de distancia con sus perseguidores. Junto Barrio Parque son los dos equipos que mejor registro tienen en la categoría.

El equipo de Beltramo acumula 18 triunfos y solo dos derrotas, pero como si fuera poco encadena cuatro victorias al hilo en el arranque del 2023 (Barrio Parque, Tucumán, Salta y Montmartre). Estas victorias consecutivas no solo son importantes porque volvió a la cima del campeonato, si no también porque lo hizo sin poder contar con dos jugadores claves en el armado.

A la ya conocida lesión de Juan Cruz Oberto, se le sumó Santiago Bruno que sufrió un esguince en su tobillo en el duelo disputado en Tucumán y no pudo jugar los partidos con Salta y Montmartre. Bruno es uno de los jugadores destacados en el recambio que propone Beltramo en cada partido y es por eso que esperan su rápida recuperación para afrontar lo que viene.

El próximo jueves llegará a San Francisco la nueva incorporación de Los Halcones. Se trata del norteamericano Chris Hooper, interno experimentado que ya jugó en Oberá TC.

Así está la tabla hoy:

Lo que viene para San Isidro:

Viernes 20 || 21 hs San Isidro vs. Rivadavia (Mendoza)

Lunes 23 || 21.30 hs Deportivo Norte vs. San Isidro

Domingo 29 || 21 hs Echagüe vs. San Isidro

Febrero

Miércoles 8 || San Isidro vs. Villa San Martín

Viernes 10 || San Isidro vs. GEPU (San Luis)

Miércoles 15 || Central Olímpico (Ceres) vs. San Isidro

Viernes 17 || Independiente (Santiago del Estero) vs. San Isidro

Martes 28 || Libertad (Sunchales) vs. San Isidro