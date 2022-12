La foto en de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022 se convirtió en la más "likeada" en la historia de Instagram, un récord que hasta ahora tenía la imagen de un huevo publicada en 2019 con 56.252.978 me gusta.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...”, dice en parte la publicación del capitán de la Selección en la que levanta la Copa y que ya superó los 71 millones de “likes”.

En 2019 la imagen cosechó más “me gusta” fue la de la cuenta @world_record_egg, que fue creada con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de “likes” en la historia. Ese récord (ahora superado) lo alcanzó nueve días.

Cuando superó los 42 millones de “likes”, la imagen de Messi levantando la Copa del Mundo se convirtió en menos de 24 horas en la publicación de Instagram con más “me gusta” de un deportista en la historia.