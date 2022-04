El Ceibo no pudo con el líder de la División Córdoba-Santa Fe y cayó goleado en condición de visitante. Fue por 108 a 81 ante Santa Paula en la localidad santafesina de Gálvez.

El equipo de Blengini no tuvo una buena noche y remó de atrás durante todo el encuentro. Se mantuvo en partido hasta el segundo cuarto, pero el local sacó su chapa de candidato con una gran actuación del experimentado Ríos y de Godoy que llevaron a Santa Paula 20 puntos arriba de la Flor Nacional.

El juego quedó prácticamente sentenciado en el inicio de la segunda parte. El Ceibo no encontró los caminos y no pudo frenar la dinámica en ataque del puntero de la zona y quedó lejos de la remontada.

Tendrá que dar vuelta la página y "cambiar el chip" para meterse de lleno en el próximo compromiso que será el viernes desde las 21.30 ante 9 de Julio de Río Tercero en el "Antonio Cena".

Síntesis

Parciales: 27-22 / 60-40 / 83-56 / 108-81

Santa Paula 108: Manuel Vottero 5, Lautaro Delucchi 9, Tomás Vico 19, Gino Mainardi 2, Ismael Amprimo 4, Tomás Vottero 3, Nicolás Rodríguez 20, Matías Godoy 14, Maximiliano Ríos 19, Romeo Amprimo 2 y Agustín Acuña 11. DT: Francisco Blanc.

El Ceibo 82: Lautaro Florito 12, Aaron Bono 2, Horacio Rigada 9, Tomás Silveira 1, Gastón Quiroga 2, Martín Sauco 4, Juan Ignacio Garetto 6, Agustín Lozano 17, Tomás Paschetto 10, Benjamín Almada -, Pablo Grosso 14, Gustavo Calorio 4. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Víctor Comelli

Resultados de la 16° fecha

Santa Paula 108-81 El Ceibo

Sp. Las Parejas 73-86 Sport Club Cañadense

Sp. Suardi 95-66 9 de Julio (Morteros)

Libre: 9 de Julio (Río Tercero)

Así está la tabla

1. Santa Paula 25 pts.

2. Sp. Suardi 21 pts.

3. El Ceibo 21 pts.

4. Sport Club 21 pts.

5. 9 de Julio (Río Tercero) 19 pts.

6. 9 de Julio (Morteros) 19 pts.

7. Sp. Las Parejas 18 pts.

17° fecha (Viernes)

21.30 hs Sport Club Cañadense vs. Sp. Suardi

21.30 hs El Ceibo vs. 9 de Julio (Río Tercero)

21.30 hs 9 de Julio (Morteros) vs. Santa Paula

Libre: Sp. Las Parejas