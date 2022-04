Se disputó este viernes la 15° fecha de la fase regular de la Liga Federal de Básquet donde El Ceibo logró un triunfo determinante para sus aspiraciones. El equipo de Blengini derrotó a Sportivo Suardi y trepó al segundo lugar de la tabla de la División Córdoba-Santa Fe.

El próximo lunes deberá visitar a Santa Paula de Gálvez, quien marcha puntero y este viernes venció a 9 de Julio de Río Tercero a domicilio.

Lo que le queda a la Flor Nacional

Fecha 16 - Lunes 11 de abril | 21.30 hs Santa Paula (Gálvez) vs El Ceibo

Fecha 17 - Viernes 15 de abril | 21.30 hs El Ceibo vs. 9 de Julio (Río Tercero)

Fecha 18 - LIBRE

Fecha 19 - Viernes 22 de abril | 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs. El Ceibo

Fecha 20 - Lunes 25 de abril | 21.30 hs El Ceibo vs. Sport Club Cañadense

Fecha 21 - Viernes 29 de abril | 21.30 hs Sp. Las Parejas vs. El Ceibo

Resultados de la 15° fecha

El Ceibo 76-66 Sp. Suardi

9 de Julio (Río Tercero) 82-101 Santa Paula

9 de Julio (Morteros) 65-78 Sp. Las Parejas

Libre: Sport Club Cañadense

Así está la tabla

1. Santa Paula 23 pts.

2. El Ceibo 20 pts.

3. Sport Club 19 pts.

4. 9 de Julio (Río Tercero) 19 pts.

5. Sp. Suardi 19 pts.

6. 9 de Julio (Morteros) 18 pts.

7. Sp. Las Parejas 17 pts.