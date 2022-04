El Ceibo visita este lunes por la noche a Santa Paula de Gálvez en el marco de la 16° fecha de la División Córdoba-Santa Fe de la Liga Federal de Básquet. La Flor Nacional es escolta y visita al puntero de la zona.

El equipo de Blengini viene de derrotar a Sportivo Suardi en su casa, segundo triunfo consecutivo en el torneo que lo metió de lleno en la lucha por el segundo lugar de la zona.

Enfrente tendrá a un sólido rival que nunca perdió en su casa y lidera la tabla de posiciones con 23 unidades (10g - 3p). Viene de ganarle con comodidad a 9 de Julio de Río Tercero en condición de visitante y pretende comenzar a estirar ventajas en la tabla.

Previa

Santa Paula: Nicolás Solari, Manuel Vottero, Lautaro Delucchi, Tomás Vico, Gino Mainardi, Ismael Amprimo, Tomás Vottero, Nicolás Rodríguez, Matías Godoy, Maximiliano Ríos y Agustín Acuña. DT: Francisco Blanc.

El Ceibo: Lautaro Florito, Aaron Bono, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Martín Sauco, Juan Ignacio Garetto, Agustín Lozano, Tomás Paschetto, Benjamín Almada, Pablo Grosso, Gustavo Calorio y Tomás Paschetto. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Víctor Comelli

Hora: 21:30

Así se juega la 16° fecha

21.30 hs Santa Paula vs. El Ceibo

21.30 hs Sp. Las Parejas vs. Sport Club Cañadense

21.30 hs Sp. Suardi vs. 9 de Julio (Morteros)

Libre: 9 de Julio (Río Tercero)

Así está la tabla

1. Santa Paula 23 pts.

2. El Ceibo 20 pts.

3. Sport Club 19 pts.

4. 9 de Julio (Río Tercero) 19 pts.

5. Sp. Suardi 19 pts.

6. 9 de Julio (Morteros) 18 pts.

7. Sp. Las Parejas 17 pts.