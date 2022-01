La Liga de Baby Fútbol informó que a partir de la fase final del Campeonato Nacional, que se disputará los días jueves, viernes y sábado, se exigirá el Pase Sanitario. Será para las personas mayores de 13 años que quieran asistir a presenciar los partidos.

El comunicado de la Liga:

La Liga de Baby Futbol comunica al público en general, que en las instancias de octavos, cuartos de final, semifinales y finales, que se van a desarrollar los días jueves, viernes y sábado próximo, se va a exigir, al ingreso de cada predio, la presentación por parte de las personas mayores de 13 años que quieran asistir a presenciar los partidos de dichos días, el correspondiente PASE SANITARIO, en formato papel o digital, con acreditación de identidad de quien lo presenta (ya sea con DNI o carnet de conducir).- Este requerimiento se hace en cumplimiento de lo dispuesto por los Decretos Provinciales 1546/21 y 1/22 en donde se establece que para eventos en donde la concurrencia pueda ser mayor a 1.000 personas se debe exigir la presentación del mismo.

Las personas que no tengan esquema completo de vacunación o no presenten el pase sanitario más el DNI, no podrán ingresar a las canchas en donde se desarrollen los partidos mencionados

Cómo se obtiene el pase sanitario

El Pase Sanitario se podrá acreditar a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19”.

La misma se puede descargar de manera gratuita en los teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos a través de las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS

La versión de la aplicación “Cuidar” que se debe tener instalada es la 3.6 que ya se encuentra disponible para descarga en una versión de prueba y que estará completamente operativa desde el 1 de enero de 2022.

Dentro de la misma, figuran los datos de las aplicaciones de las dosis uno y dos de cualquiera de las vacunas utilizadas en el país.