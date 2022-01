Tras un año de ausencia vuelve a disputarse esta semana en San Francisco el Campeonato Nacional de Baby Fútbol, edición número 45, que lleva el nombre de “Tiago Gentinetti”. Será a partir de este sábado, hasta 15 de enero.

Ante la situación sanitaria reinante, la Liga decidió de manera excepcional no realizar la ceremonia de inauguración que estaba prevista en la sede de 2 de Abril. Además exigió a todas las delegaciones foráneas presentar hisopados negativos antes de la inscripción al torneo, mientras que las delegaciones locales fueron testeadas por el municipio en la previa al comienzo de la actividad.

De esta manera, el torneo comenzará un día antes: el sábado y arrancará directamente con la disputa de la primera jornada de la fase clasificatoria. Las fases de octavos, cuartos y semifinales se jugarán los días jueves y viernes en las sedes de Los Andes, Los Albos, Barrio Cabrera y 2 de Abril. La final se disputará el sábado 15 de enero en cancha de 2 de Abril.

El valor de la entrada es de $150

Cinco menos

Esta semana también se conoció que hubo cinco equipos que se bajaron de la competencia y no vendrán a San Francisco. Ellos son Nuestra Señora de La Salud de Rosario, Lomas de San Martín (Buenos Aires), Florida (Plaza Clucellas), Crecer Agrupación Fraternidad "A" y Crecer Agrupación Fraternidad "B" (ambos de Tucumán).

Al respecto, la Liga resolvió incluir a cuatro equipos categoría 2010. Se trata de Barrio Jardín y Estrella del Sur, campeón y subcampeón del torneo 2021; y de los equipos de Los Andes y de Barrio Cabrera.

En total, serán 26 los equipos de la ciudad de San Francisco y 19 los foráneos, donde se incluyen clubes de localidades de la región como Devoto, Freyre, Josefina, Laspiur, La Playosa y clubes que vienen de la provincia de Buenos Aires.

En la primera fase habrá nueve zonas: siete de cinco equipos y dos de cuatro. Las sedes son Barrio Jardín, Tiro y Gimnasia, 2 de Abril, Los Andes, Barrio Cabrera, Deportivo Norte, Deportivo Sebastián, Los Albos y Tarzanito.

26 son los clubes de la ciudad de San Francisco

19 son los clubes regionales y de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

Así se juega la primera jornada:

Zona 1 (Barrio Jardín)

Sábado

21 hs B° Circunvalación vs. Sp. Balnearia

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Dep. Josefina (Baby) vs. Estrella del Sur

23.30 hs B° Circunvalación vs. Barrio Jardín

Zona 2 (Barrio Cabrera)

Sábado

21 hs 20-21 (Bs As) vs. Granaderos (Castelar)

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs El Trébol (El Tío) vs. UD Laspiur

23.30 hs 20-21 vs. Barrio Cabrera

Zona 3 (Dep. Sebastián)

Sábado

21 hs F. Billinghurst (Bs As) vs. Barrio Cabrera (Cat. 2010)

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs DMD Freyre vs. Talleres (San Fco)

23.30 hs F. Billinghurst (Bs As) vs. Dep. Sebastián

Zona 4 (Tiro y Gimnasia)

Sábado

21 hs Colón (Colonia Caroya) vs Antártida Arg.

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Inf. Xeneize vs. Sp. Belgrano

23.30 hs Colón vs. Tiro y Gimnasia

Zona 5 (2 de Abril)

Sábado

21 hs 20 de Junio-21 de Septiembre (Bs As) vs. Def. de Iturraspe

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs El Faisán (Devoto) vs. Churruca (Bs As)

23.30 hs 20 de Junio-21 de Sep. vs. 2 de Abril

Zona 6 (Los Albos)

Sábado

21 hs Sp. La Playosa vs. Def. de Frontera

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Gral. Savio vs. Estrella del Sur (Cat. 2010)

23.30 hs Sp. La Playosa vs. Los Albos

Zona 7 (Tarzanito)

Sábado

21 hs Amigos de Ituzaingó (Bs As) vs. El Niño Feliz (La Tordilla)

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Dep. Oeste vs. Liga Juvenil

23.30 hs Amigos de Ituzaingó vs.

Zona 8 (Los Andes)

Sábado

21 hs Flecha del Plata (Bs As) vs. SS Devoto

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Belgrano vs LN Alem (Bs As)

23.30 hs Flecha del Plata vs. Los Andes

Zona 9 (Dep. Norte)

Sábado

21 hs Dep. Norte vs. Los Andes (Cat. 2010)

21.50 hs Barrio Jardín (Cat. 2010) vs. CD River

22.40 hs Los Andes (Cat. 2010) vs. Dep. Josefina

23.20 hs Dep. Norte vs CD River