Con jornadas de doble turno, Sportivo continúa la puesta a punto

Sportivo Belgrano sigue trabajando de cara al retorno a la competencia en el Torneo Federal A y lo hace con jornadas de doble turno, tanto para este martes como para el miércoles.

El plantel será evaluado este martes por la mañana en FORMAR y entrenará en horas de la tarde en el Estadio. El miércoles lo hará en doble turno en el predio “Nicolás Losano”, mientras que jueves y viernes entrenará por la mañana.

Cabe señalar que el próximo fin de semana se disputará la 26ª fecha donde la Verde quedará libre. En el regreso tendrá dos partidos en condición de visitante, ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (en San Nicolás) y ante Defensores de Pronunciamiento.

26° fecha (20 de agosto)

Independiente (Chivilcoy) vs. Sp. Las Parejas

Gimnasia (CdU) vs. El Linqueño

Douglas Haig vs. Def. de Pronunciamiento

Unión (Sunchales) vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Libre: Sportivo Belgrano