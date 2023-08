Cristian Álvarez volvió a enfocarse 100% en su trabajo en las inferiores de Sportivo Belgrano luego de un breve interinato en el plantel profesional del club. Trabaja día a día con los chicos que integran la Primera local y la 4° división de AFA donde en ambos casos tienen un presente auspicioso.

La suya es una tarea muy diferente de la que transita el equipo del Federal A puesto que está a cargo de dotar de experiencia y foguear a los que aspiran a integrar el plantel mayor. Además más allá de las competencias, uno es Liga Regional y el otro AFA, valoró el compromiso y desarrollo de los jugadores.

En la Liga Regional Sportivo ya está clasificado nuevamente a los cruces del Torneo Clausura de Primera, Álvarez sostuvo que las aspiraciones son las de jugar la mayor cantidad de partidos, enfrentando a los mejores rivales y si es en contexto de partidos importantes mejor; porque es lo que le da al jugador experiencia y crecimiento.

“La primera local de Sportivo tiene objetivos diferentes de la mayoría de los equipos que compiten en la Liga Regional, no se busca ganar nada ni a nadie en particular sino el aprovechamiento de la competencia para el desarrollo y mejora de los pibes”, indicó.

En cuanto a la 4ta división de AFA, Sportivo Belgrano comenzó a jugar la última ronda de clasificación, es la primera vez que el club compite en este nivel y el DT tiene en claro eso, pero el crecimiento ha sido mucho en este tiempo.

“En lo personal no me tomó por sorpresa ya que inicialmente era consciente de los buenos jugadores que había en la categoría con una correcta y amplia formación en el club, pero sí que al no conocer la competencia no estaba dentro de nuestras expectativas estar compitiendo arriba ya en el primer año. A los chicos los contenta, los mantiene motivados semana a semana y es un premio al esfuerzo que realizan día a día con otros objetivos”, cerró.