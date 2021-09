Tras la derrota con Central Norte, los ánimos Sportivo Belgrano quedaron caldeados y la continuidad del DT Bruno Martelotto estaba en duda. Sin embargo, el plantel se reunió y apoyó al entrenador, al tiempo que la Comisión Directiva ratificó este jueves la permanencia del entrenador hasta el final del torneo, al igual que la del cuerpo técnico.

"Uno de los quiebres más importantes de este momento era el quiebre del vestuario del platel y del cuerpo técnico, teníamos que preguntar, era esa nuestra duda porque cuando se quiebra algo entre los dos vestuarios no hay nada que arreglar. El plantel está con el cuerpo técnico, saben que el problema o los errores los cometimos todos, creemos que no es necesario o no es lo ideal ni sería el cambio que se necesitaría sacar a la cabeza, estamos convencidos de que no es así, asumimos parte del error y hoy ratificamos el proceso del cuerpo técnico hasta que termine su contrato", señaló Aróstegui.

Así las cosas, Martelotto dirigirá el entrenamiento de este jueves y estará en el banco para enfrentar a Chaco For Ever el próximo domingo.

"Lo que dije desde un principio lo sigo manteniendo, creo en los procesos, creo que los procesos en sus inicios no son fáciles", dijo el presidente del club.

"Sabíamos que íbamos a caer en algún momento... somos conscientes que se ha extendido el tiempo de mala racha, pero el objetivo principal después de lo que pasó en septiembre, lo hablé con la Comisión Directiva y lo planteé, yo voy a poner la cara, voy a ser la cabeza pero con mi gente, con mi proyecto, estuvieron todos de acuerdo, automáticamente se empezó con el proceso, con el cambio del cuerpo técnico y con eso que tanto escuché de nuestra gente que las mejores épocas de Sportivo Belgrano era cuando tenían jugadores de la ciudad y es verdad, yo lo veía... Hoy se está llevando a cabo eso que tanto se pidió y que uno estaba convencido de que realmente tenía que ser así", comentó Aróstegui.

Y agregó: "No le voy a escapar a los resultados para nada, me hago cargo y son el primer culpable de los malos resultados, pero creo también que los objetivos que nos planteamos en septiembre-octubre del año pasado son los que se están llevando a cabo, formar jugadores de la ciudad para que en diciembre podamos evaluar y podamos saber que tenemos para contar, que de una vez por todas tenemos que darle a nuestros chicos la posibilidad para que se formen, que jueguen y se puedan desarrollar para ser profesional en San Francisco y en Sportivo Belgrano junto con jugadores que creíamos que tenían que acompañarlos y apuntalarlos, y así fue...".

"Hoy se ratifica al cuerpo técnico porque tenemos los argumentos para que así lo hagan, a parte de que son de la ciudad, son responsables, son respetuosos, honestos, trabajadores, se capacitan a diario y el plantel los bancan a morir y en el momento que estamos viviendo eso para nosotros es todo", comentó.