El próximo martes, las divisiones formativas de Sportivo Belgrano darán inicio a la pretemporada 2022 y en este sentido, la primera local que afrontará el torneo de Liga Regional ya comenzó con diferentes trabajos algunos días antes para observar a los jugadores de cara a la competencia.

“Ya llevamos varios días entrenando, conociendo a los jugadores, más que nada a los del club y también algunos jugadores a prueba para definir con qué plantel vamos a contar para encarar la temporada”, indicó el entrenador Luciano Theiler, en diálogo con el Departamento de Prensa de la institución.

El entrenador explicó que tratan de ayudar a los jugadores no solamente en el aspecto deportivo sino también de lo humano, formándoles una cultura profesional que le permita sostenerse en el tiempo. "Sabemos que para jugar a nivel profesional no alcanza con jugar bien, sino que hay que tener otras herramientas, entonces tratamos que los jugadores sean profesionales, disciplinados, que tengan perseverancia y puedan desarrollar su carrera futbolística a base de eso, no solamente de las condiciones naturales que puedan llegar a tener para el juego”.

Por otra parte, ante la consulta del departamento de prensa sobre el proyecto de la institución en Divisiones Formativas, consideró que “es muy bueno y se puede ver en el plantel profesional, la cantidad de jugadores que hay del club, los que han jugado el último torneo. Hay que seguir sosteniéndolo en el tiempo porque como todo proceso, necesita de tiempo, planificación y para eso estamos los de la parte amateur, para ayudar al plantel profesional que puedan recibir jugadores de la mejor manera posible, preparados para que los puedan utilizar cuando ellos lo requieran”.

Para finalizar, Theiler manifestó que las expectativas para esta temporada son potenciar a los jugadores, ayudarlos a crecer, mejorar, “que entiendan de que están cerca de un plantel profesional; el sueño de ellos es ser jugadores profesionales entonces nosotros los tenemos que guiar, ayudar a que lleguen de la mejor manera posible y que una vez que lo logren, se puedan sostener y puedan jugar muchos partidos para la institución”.