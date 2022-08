El San Francisco Rugby Club disputa este domingo las semifinales del Súper 8 B en Catamarca, donde enfrentará a CRAR de La Rioja. En la misma jornada también jugará el local -Catamarca RC- ante Águilas de General Deheza, lo que anticipa una verdadera "fiesta" del rugby y un gran marco de público.

El elenco de nuestra ciudad atraviesa un gran momento ya que logró terminar en la tercera colocación asegurándose el pasaje a la definición mucho antes de lo previsto. Además, madura el proceso comenzado en 2021 y lo que viene -después de esta definición en Catamarca- genera grandes expectativas.

"La verdad es que superamos las expectativas en nuestra primera temporada en el torneo de ascenso donde logramos estar en esta categoría después de haber salido campeones el año pasado, de haber laburado con Intermedia, de ser el primer año con equipos que juegan un rugby mas fuerte y más rápido en lo físico, pero estuvimos a la altura y se nota que estamos muy felices por lo logrado, de seis partidos que se jugaron con la Región Andina -que son los equipos más fuertes- se ganaron cuatro con dos derrotas nomás en Catamarca y en La Rioja", explicó Gustavo Ponteprimo, entrenador del equipo de primera.

"Estamos preparándonos para jugar con un equipo que lo conocemos, que es muy fuerte en la mitad de la cancha, que atacan por ahí y que tuvimos resultados muy parejos porque en La Rioja perdimos por 10 puntos y acá lo ganamos nosotros por 9 puntos. Es un partido donde los dos técnicos somos muy tácticos, somos 'bilardistas' porque nos estudiamos todo el tiempo, ellos hacen cambios de acuerdo a cómo va el partido y nosotros también, así que va a ser un muy buen partido de rugby para ver", agregó.

"Estamos haciendo un trabajo muy duro de tres veces por semana, haciendo un laburo muy fuerte desde lo mental, que es algo muy importante en este deporte y creo que llegamos de la mejor manera", dijo Ponteprimo.

- Son el equipo más goleador y la segunda mejor defensa, eso ya dice mucho...

Son datos que vamos llevando nosotros también como entrenadores, te marcan un norte. Somos el equipo más goleador, el que mas puntos ha convertido y en defensa el mejor es Catamarca Rugby Club que salió primero y segundos nosotros con una diferencia muy amplia sobre el tercero. Eso marca un poco que el equipo está bastante equilibrado con un ataque muy fuerte y una defensa en el podio, marca también la seguridad y el trabajo que se viene haciendo en busca de ese equilibrio.

"Llegamos con algunos lesionados, algo que nos sacó un poco de foco, lesiones importantes de chicos que eran titulares y no van a estar, pero los que están lo hacen de buena manera", dijo Ponteprimo.

- ¿Cómo se organizan con el viaje?

Vamos a hacer un esfuerzo muy grande de parte de los chicos por sus trabajos.. programamos el viaje para el viernes a la noche para llegar el sábado a la mañana a Catamarca y arrancar la concentración, tenemos un hotel reservado, con todo listo con respecto a las comidas, además Catamarca Rugby Club nos prestó la cancha para hacer movimientos el sábado, trabajos para descargar el viaje principalmente y el domingo a la mañana ya partimos para la cancha, eso va a ser una fiesta porque una de las semifinales la juega el local, va a haber un gran marco de gente, estamos muy contentos por eso y muy ansiosos.

"Siempre es bueno recordarle a la gente que el rugby es amateur, que ninguno de los chicos vive del rugby ni los entrenadores tampoco, se paga para jugar una cuota societario, el tercer tiempo, el viaje, es mas amor por la camiseta que una cuestión económica", dijo Ponteprimo.

- Sin dudas ese contexto va a ser motivante, pero también adverso...

Los dos equipos que vamos de banca somos los cordobeses (junto a Águilas de General Deheza), no solo en lo deportivo porque fuimos terceros y cuartos, también desde el lado del apoyo de no poder tener a la familia, los juveniles y la hinchada, se hace muy difícil trasladarse a Catamarca por una cuestión económica, claro, entonces vamos a estar acompañados por dirigentes y allegados al plantel, pero nos vamos a encontrar con dos equipos que van a trasladar a toda su gente a la cancha y va a ser muy adverso para nosotros el clima. No hablo de hostilidad porque eso en el rugby no existe, pero sí a nivel hinchadas el aliento para ellos se va a sentir.

- Más allá del resultado, el proceso ilusiona ¿Hay equipo para rato?

Sí, es así. Cuando tuvimos resultados adversos siempre les recordamos a los chicos desde donde venimos. Tuvimos un 2019 con un torneo que fue bastante malo, lo sufrimos -yo estaba como jugador-, tuvimos resultados malísimos y era doloroso ir a jugar los domingos porque era muy complicado a nivel físico y técnico. Nos agarró la pandemia, la primera se disolvió por completo, no teníamos jugadores, la pandemia hizo estragos en todos los clubes, pero para nosotros fue arrancar de cero y en agosto se va a cumplir un año de este proceso, ya tenemos dos campeonatos adentro, 17 partidos jugados en el año donde ganamos 14, más no se le puede pedir a este equipo, salimos segundos en este torneo de Intermedia a 20 puntos del tercero y nuestra primera llegando a semifinales que era impensado.

- ¿Qué viene después?

Cuando termina este torneo arranca la Copa Córdoba que va a ser en un nivel mucho más alto que el nuestro, como hemos sido los mejores de Córdoba en el Súper 8 B nos hacen subir a jugar con el Super 8 A, así que se viene una segunda parte del año muy intensa, más la planificación de los chicos que van a subir al plantel superior, que ya estuvieron entrenando con nosotros desde principios de año, así que las expectativas son excelentes y estamos trabajando para hacer crecer a Charabones, hoy en uno de sus mejores momentos de la historia...

Por lo pronto, el domingo vamos con mucha ilusión sabiendo que tenemos un equipo para dar pelea y sabiendo que ss una parada difícil, pero vamos a dejar bien plantada a la ciudad.