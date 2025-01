San Francisco Rugby Club iniciará a partir de este sábado 1 de febrero una nueva etapa bajo el mando de Enrique López como director técnico del plantel superior. El entrenador, de destacada trayectoria como jugador y coach, compartió sus impresiones sobre este desafío, su filosofía de trabajo y los objetivos que buscará alcanzar con los Charabones.

Luego de su paso por Alma Juniors de Esperanza, su intención para 2025 era tomarse un respiro tras cuatro años intensos, López explicó qué lo motivó a aceptar la propuesta: “Sinceramente, yo pensaba un 2025 más distendido para mí en lo deportivo, ya que los últimos 4 años fueron muy intensos, lindos pero cargados de viajes y presiones, pero cuando me llamaron algo me dijo que tenía que escucharlo y por eso viajé a una primera reunión. A primera vista, el club me encantó, muy prolijo, lleno de verde”, expresó sobre su primera impresión del SFRC.

Sin embargo, aseguró que lo que terminó de inclinar la balanza fue la seriedad del proyecto que el club le presentó. “Lo que realmente me motivó creo que fue el compromiso que noté y las ganas bárbaras de hacer que el club crezca mediante un proceso pensado y ordenado. Tienen objetivos claros, un proyecto en marcha, muchas ganas y energía propia de gente joven”, agregó.

El desafío de potenciar un club del interior

El entrenador reconoció las dificultades que enfrentan los clubes del interior, como la cantidad de jugadores o las distancias, pero destacó que la clave está en la actitud de quienes integran el proyecto.

Además, resaltó que se suma a un proceso ya iniciado, al cual espera aportar su experiencia. “Charabones inició hace un tiempo un proyecto de club, me sumó a un proceso en marcha para aportar en base a mi experiencia técnica y del juego. Los dirigentes están comprometidos, el staff de preparación física tiene unas ganas tremendas y predisposición absoluta, y eso es lo que vamos a transmitir: compromiso”, explicó.

Objetivos claros y filosofía de trabajo

López se alinea con los objetivos establecidos por el club, que incluyen fortalecer el plantel superior y asegurar su competitividad. “Me adhiero a los objetivos que el club se planteó: presentar dos equipos competitivos completos durante todo el torneo con una base de 50 jugadores entrenando; mejorar todas las facetas del juego colectivo y las destrezas individuales; y clasificar dentro de los cuatro primeros”, detalló el coach.

Sobre su filosofía de trabajo, se definió como un entrenador analítico y apasionado: “Soy ordenado y por momentos obsesivo. Me gusta el trabajo intenso, ordenado y sobre todo en equipo”, dejó en claro.

Preparación para el debut

En la -aún larga- previa antes del primer partido del año, previsto para el 29 de marzo ante Santa Rosa FC, López ya tiene en marcha un plan de trabajo integral: “Le pedí a Leo Morán que analice el juego del rival para ver con el staff qué acciones prevenir. Pero antes y paralelamente, tenemos mucho trabajo; prepararnos física, técnica, táctica y mentalmente. Tenemos dos meses durísimos por delante con cuatro estímulos semanales”, afirmó.

Por último, López se dirigió a los simpatizantes y a quienes forman parte del SFRC: “En primer lugar, agradecerles por depositar en mí la confianza de conducir el proceso de crecimiento que iniciaron y de permitirme ser parte de su club. Por otra parte, convocar a jugadores y allegados a que se acerquen, que formen parte de este lindo desafío. El proceso está en marcha y hay lugar para todos”.

Con Enrique López al mando, los Charabones apuntan a una temporada marcada por el compromiso y el crecimiento en todos los niveles.