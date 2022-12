Cassina gana experiencia en el Superbike: "En la moto lo mental es más importante que lo físico"

Enzo Cassina cerró este año su segunda temporada en el Superbike Argentino donde compitió en la Junior Cup junto al equipo René Zanatta Sport. El joven de 18 años llegó al motociclismo sin hacer escuela en ninguna categoría previa y fue todo un desafío adaptarse.

A poco más de un año de su debut, Cassina destaca la experiencia adquirida, la preparación y el apoyo de su entorno para competir en una disciplina que requiere de una gran inversión económica. "Esta temporada la afrontamos como la anterior, la idea es sumar experiencia, cuanto con el apoyo de mi viejo, de mi abuelo, de mi familia, de mi novia, pero principalmente de mi viejo que está siempre al pie del cañón con lo económico y en lo emocional", explicó el piloto local.

Cassina terminó en el puesto 11 del campeonato (de 30 corredores) sumando 8 puntos en la temporada, nada mal en su segundo año. "El balance de este año fue similar al del anterior, yo no tuve escuela y nunca me había subido a una moto de carrera, así que estos dos años me los tomé para sumar experiencia, conocer los circuitos y fue un año bastante bueno por los tiempos, por la tabla...", comentó.

"Estamos con el equipo René Zanatta Sport y gracias a Dios lo tengo a Leli (Bagnarelli) que es de mi ciudad, él corre en la Super Sport 300, pero estamos los dos juntos afrontando esto", dijo Cassina.

Cassina comentó que hubo que cambiar algunas cosas en la preparación. "Tuvimos que cambiar mucho la cabeza, cambiar la mentalidad, estar más tranquilo, saber que esto toma tiempo y lo que requiere esto es mucho físico y lo mental también es indispensable para este deporte. Físicamente nos sentimos muy bien, nos falta más trabajo porque al ser tantas vueltas y mucho sacrificio físico cuesta un poco... un objetivo que tengo en el año es empezar a trabajar con un psicólogo deportivo, aunque mi entrenador René siempre está al pie del cañón con el tema mental porque creo que en la moto lo mental es más importante que lo físico", señaló.

"En estas dos temporadas el campeonato no estuvo en mi cabeza porque apenas había empezado. Para el año que viene tenemos otras cosas en la cabeza, cambiamos buscando otros objetivos más grandes", dijo el piloto de la Junior Cup.

El piloto contó también que divide sus horas entre el trabajo, los entrenamientos en pista y entrenamientos físicos para llegar de la mejor manera a la competencia. "Trabajo con mi viejo en la heladería Cremolatti, gracias a Dios mi viejo me puede dar mis tiempos y realmente tengo tiempo para centrarme en la moto, pero se que hay gente que no... sacando el trabajo en el gimnasio o bicicleta, lo que te mata son los entrenamientos en el circuito de Rafaela y bueno, hace 40 grados y tenemos que estar con la moto girando con el traje puesto, te mata, pero esa pretemporada te sirve para todo el año", indicó Cassina.

La Junior Cup. "Para el año que viene los cuatro punteros (Valor, Audagna, Farís y Gilardini), que son inganables, saltan a la 300 Super Sport, así que contando mis dos temporadas voy a estar más competitivo", expresó.