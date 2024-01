Blengini: "Decidimos mantener el mismo equipo porque confiamos un montón en estos chicos"

La Asociación El Ceibo transita una nueva semana de pretemporada rumbo a la Liga Federal de Básquet. La Flor Nacional trabaja al mando de los entrenadores Eduardo Blengini, Lautaro Oitana y del PF Gabriel Vercesi en la puesta a punto de cara al torneo que comenzará a mediados de febrero.

En ese marco, Blengini inicia su cuarto año en la Flor Nacional. En diálogo con El Periódico habló de esta preparación, del plantel y de los desafíos que tiene por delante en este 2024. “Hemos arrancado, lo estamos haciendo en su mayoría con entrenamiento en doble turno, como siempre con mucha expectativa, con muchas ganas y con un equipo que prácticamente es el mismo que ha jugado el torneo pre federal. Hemos incorporado una ficha u21 (Emiliano Galtelli) y una ficha u23 (Juan Frigerio), así que estamos ya tratando de buscar amistosos, como todos los años con ese cosquilleo en la panza, ya normal, de saber para qué podemos estar, ser competitivos, pero siempre con mucho entusiasmo. Me encontré con un grupo que ya conocía en su mayoría, el desafío es incorporar a estos dos chicos nuevos a lo que ya venimos haciendo”, indicó.

Para rearmar el plantel la Flor Nacional tuvo que cortar algunas fichas mayores. “La verdad que el reglamento requiere que sea así, entonces había dos fichas mayores que no podíamos contar más con ellos. A la vez cuando hablamos del rearmado del equipo nosotros veníamos de ganar dos veces de manera consecutiva el torneo provincial y esa corona ya no la tenemos más, entonces también nos hace ver que si bien el ciclo que estábamos transcurriendo está muy bueno, también te hace abrir los ojos para decir que hay algunas cosas como una pérdida de una final, que no todos los años se puede ganar, pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que modificar si queremos seguir mejorando y que los chicos también van a tener que cambiar en ese proceso . Sabemos que deportivamente tenemos que modificar alguna que otra situación para volver a ser un equipo agresivo, para volver a ser un equipo, yendo a lo técnico-táctico, más vertical, que seamos más ofensivos de de manera más rápida, pero en todo ese proceso estamos y y tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera”, explicó el DT.

Lo que pasó, la triple corona que no pudo ser. “Quiero tratar de dejar lo que pasó, la verdad que nos dolió muchísimo. Al día de hoy hablamos y yo no digo que era una final fácil, ni mucho menos, pero creo que dejamos pasar una oportunidad linda de habernos coronado como tricampeones. Eso genera mucho dolor porque era muy lindo para todos, para la institución, para los jugadores, para nosotros como cuerpo técnico, pero bueno eso nos tiene que motivar, yo le decía a los chicos el otro día que no tenemos más la corona. Tenemos que tratar de volver a ser el equipo que fuimos en la mayoría de estos tres años”, dijo Blengini.

Conferencia Centro-Oeste

El Ceibo integrará la Conferencia Centro-Oeste y dentro de esa Conferencia integrará el Grupo A junto a 9 de Julio de Morteros, Almafuerte de Las Varillas, Bochas Sport Club, Libertad de Sunchales, Argentino de Marcos Juárez y Central Argentino de Villa María.

“Libertad es un equipo que lo han sumado en los últimos días, yo la verdad que si bien ya he leído la zona, he mirado los lugares que vamos a tener, creo que cada etapa tiene su periodo de preparación, de adaptación y de ir mirando. Hoy estamos en una etapa donde tenemos que mirarnos nosotros y después iremos viendo a los otros a medida que nos vayan tocando los rivales, para ver de qué manera enfrentarlos y demás. En un momento se decía que iban a ser 70 equipos y hoy hay 107, cada vez son más los equipos que tienen ganas de jugar este torneo y la verdad que está muy bueno, son muchísimos equipos, pero nosotros vamos a tratar de pensar en nosotros. Desde el primer día, cuando me junté con los dirigentes, dije qué quería porque creo que por lo hecho a lo largo de este tiempo merecen una continuidad, pero a la vez tenemos un nuevo desafío” , indicó Blengini.

En busca de rodaje

Con respecto a la preparación y partidos amistosos, Blengini comentó que están en busca de rivales para ganar rodaje de cara al debut (tiene fecha tentativa para el 17 de febrero) y hay más posibilidades de encontrar rivales en la provincia de Santa Fe.

"Por lo general me gusta jugar con equipos que después no lo tengas que enfrentar en el torneo, entonces se está complicando un poquito, pero ya seguramente algo vamos a encontrar. Está bueno llegar con rodaje, con varios partidos arriba, pero todavía estamos viendo … hemos buscado ya por el lado de Santa Fe y demás, algunos equipos todavía no se habían iniciado, así que vamos a ir viendo

El DT también se refirió la continuidad de Lautaro Oitana, que también será coordinador de divisiones formativas y ayudante en las categorías mayores. “Me llena de orgullo, me pone muy contento porque vemos el básquet de una manera muy parecida, por ahí tenemos algún otro debate, pero en su mayoría concordamos y a la vez está bueno que en algunas cosas no la veamos iguales porque nos lleva a debatir y a ver de qué manera podemos encontrar la mejor solución para para el equipo”, expresó.

Finalmente, el entrenador se refirió al objetivo planteado para esta temporada en la tercera categoría del básquet nacional. “A la hora del resultado obviamente que te voy a decir que queremos llegar lo más lejos posible, he visto y revisto la mayoría de los partidos que hemos jugado y como te dije anteriormente, con Lautaro decidimos mantener el mismo equipo porque confiamos un montón en estos chicos, confiamos un montón en el grupo y en lo que hemos logrado, pero si vos me decís un objetivo es volver a tener el hambre que tuvimos durante esos tres años. Nosotros sabemos que cuando uno repite, porque yo tengo jugadores que están conmigo desde que llegaron a la institución y son protagonistas. Entonces, seguir convenciéndolos, mostrarles algo distinto para que la motivación siga manteniéndose alta, a mí lo que más me ocupa la cabeza en el día a día es que los chicos sigan escuchando , sigan creyendo, yo deseo como cuerpo técnico llevar a El Ceibo a lo más alto posible, después obviamente los otros equipos también se arman para ser competitivos, pero el deseo más grande que tengo de manera particular y lo he hablado con Lautaro, con Gabriel, es que nosotros queremos llegar en el Federal lo más arriba que se pueda. Ojalá que lo podamos hacer y para eso hay que laburar mañana, tarde, noche, la mayor cantidad de horas que le podamos dedicar. Tenemos menor margen de error”, señaló Blengini.

“Un mensaje para la gente de El Ceibo es que siga confiando, que siga creyendo, que nosotros estamos en el día a día tratando de hacer lo mejor para que El Ceibo pueda estar a nivel país en en un buen escalón”, concluyó ‘Mara’ Blengini.