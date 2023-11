Sportivo Belgrano cerró un 2023 con más buenas que malas, sin embargo el final de temporada en el Federal A dejó un sabor amargo difícil de digerir. La Verde no alcanzó los objetivos deportivos propuestos y eso se lleva todas las miradas por los modos con los cuales se terminó el año futbolístico.

Después de un par de semanas, y con varios movimientos en el plantel, el club da vuelta la página y ya piensa en el 2024, año que el presidente anticipa como un año ‘atípico’.

En ese marco, el presidente Juan Manuel Aróstegui analizó el año en La Mañana de El Periódico, donde destacó todo lo hecho en materia institucional y sobre todo en deporte amateur. También se refirió al plantel profesional, lamentó la eliminación temprana y no haber podido entrar en Copa Argentina.

“Es un balance bastante amplio, gracias a Dios por el hecho de las nuevas actividades que hay en el club, de la nueva infraestructura y la verdad que lo tendría que separar en tres etapas. Para nosotros es sumamente importante una de las partes que es la institucional en sí y en cuanto a los socios, en cuanto a vinculaciones, en cuanto a infraestructura y beneficios para nuestros socios, creo que fue excelente que el socio entre con su carnet y sin tener que hacer cola ni pagar entrada el día del partido a la cancha, eso fue un éxito, de esa manera se sumaron 600 socios a a la institución y con los beneficios también que tienen en la ciudad, en comercios que se adhirieron y hoy son parte del club con un descuento que bueno que yo creo que a la altura que estamos viviendo es sumamente importante y solamente con una cuota de una compra en un mayorista, por ejemplo, ya pagás la cuota societaria. Son beneficios que el socio debe aprovechar y en lo cual la institución trabajó mucho también para que eso suceda”, explicó.

Además, Aróstegui destacó las obras que se realizaron en el predio “Oscar C. Boero” y en el predio “Nicolás Losano”. “La obra de gas fue también histórica, la obra de luz, otra de las obras históricas también que se hicieron”, indicó.

En cuanto a lo deportivo, Aróstegui dividió el balance en fútbol profesional y amateur. “En la parte amateur entra fútbol femenino, la Liga Regional, la gran incursión de este año en la Primera B Nacional con inferiores de AFA que también es un hecho histórico y la verdad que fue muy importante, fue un trabajo durísimo desde todo el año pasado, de logística, de tratar de hacer fuerza para que llegue y bueno por suerte este año sucedió, fue un trabajo enorme de la gente del Departamento Amateur que durante todo el año no tuvo un fin de semana de descanso y trabajó a destajo para que eso suceda, para que los viajes no paren, para que la recepción de los equipos de que venían al predio no paren y para el trabajo incesante en la mejora del predio, que está cada vez más lindo, hoy tenemos tres canchas de nivel que seguramente la cancha número tres va a estar inaugurada a principio de año que viene y la iluminación en la cancha número cuatro que ya tenemos los reflectores para colocar, entonces es increíble la cantidad de cosas que se fueron haciendo a lo largo del año y por eso lo quiero separar porque son cosas diferentes y no puedo englobar a todo en la parte meramente deportiva porque sería una picardía de parte nuestra y una falta de respeto a toda la gente que trabaja externamente al fútbol profesional”.

El fútbol profesional: "C reo que no estuvimos a la altura de las circunstancias”

Con respecto a la temporada en el Federal A, el presidente no anduvo con vueltas y se manifestó en descontento con los resultados del 2023. “Para mí no fue bueno, no fue bueno porque teníamos otras expectativa s, porque trabajamos mucho para poder conformar el plantel que teníamos este año y siempre se cree que lo que se arma es lo mejor posible. Con el diario del lunes yo te tengo que decir que no fue tan bueno porque teníamos otras expectativas y no las cumplimos todas. Pero, lamentablemente, en la posición que nosotros tenemos, tenemos que tomar decisiones antes del lunes. Entonces, en esa toma de decisiones, obviamente, te vas a equivocar y vas a acertar, pero la verdad que no terminé conforme . No me terminó de referenciar el equipo en los últimos tres partidos, no me terminó de llenar, vi un equipo totalmente diferente al que había visto con El Linqueño, con Douglas, con Independiente de Chivilcoy, me pareció totalmente otro equipo, en una etapa donde realmente necesitábamos que vuelva a aparecer ese equipo no lo tuvimos. El balance fue muy irregular, no cumplimos con la meta que nosotros habíamos pactado que era terminar entre primero y segundo y clasificar la Copa Argentina y dentro de todo ese análisis también te queda la incertidumbre o la espina de decir que con todo lo irregular que fuimos llegamos a la última fecha con posibilidades de ganar y terminar segundo y en Copa Argentina. O sea que con todo lo irregular que habías sido llegaste hasta la última fecha con chances de lograrlo. Sinceramente y sin faltarle el respeto a nadie, me hago plenamente responsable, creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias” , explicó el presidente

¿Por qué crees que no se consiguieron los objetivos? En el medio estuvo la la salida de Giaccone. ¿Por qué se fue Giaccone? ¿Por qué se va Gómez?

La verdad que por resultados, porque no encontramos nunca una identidad de juego, no encontramos un mismo equipo que salga a la cancha en la mayoría de los partidos y eso después decantó en los malos resultados, más allá de todo análisis que uno pueda hacer si había identidad o si se cambió mucho o no, termina cayendo todo en los resultados y la estadística te termina diciendo que no estabas donde vos necesitabas estar, no te estaban dando lo que vos necesitabas que te den y veías que a no ibas a poder sostenerte o mantenerte dentro de la zona de clasificación como estábamos en el momento que se fue Ariel.

Y la llegada de Marcelo Gómez, nosotros nos sentamos en Buenos Aires a charlar con él, le plantamos los objetivos que era estar primero o segundo y entrar en Copa Argentina, que no nos íbamos a salir de ahí, porque creíamos que el plantel daba como para poder llegar a esa instancia, la zona daba como para que nosotros pudiéramos estar ahí y la historia del club te dice que obligadamente tenés que llegar a ese lugar, entonces al no cumplir un objetivo nosotros estamos en una posición donde tenemos que tomar decisiones y siempre por el bien del club.

Vos fuiste jugador profesional, estuviste en estas instancias ¿Por qué consideras que hubo partidos en los cuales el equipo no estuvo a la altura?

Sí, esto es fútbol y dos más dos no es cuatro en esto y la verdad que esas son sinceramente evaluaciones que yo voy a hacerlas de manera muy subjetiva porque la cabeza de cada uno es la cabeza de cada uno. Yo no sé cómo piensa el la otra persona. Uno como jugador supo que siempre tenés a lo largo de una temporada altibajos, son muy pocos los equipos que se pueden sostener en un nivel superlativo o en un nivel regular como lo fue el caso de Douglas o el caso de Olimpo, que creo que fueron los dos los equipos destacables desde que arrancó el año, el resto tiene esos altibajos que van y vienen durante durante todo el año. Decirte por qué es muy difícil porque eso fue una cuestión mental del jugador. Hay jugadores que vos lo veías jugar de una manera contra, por ejemplo, Douglas y después lo ves jugando el partido de Ramallo y la verdad que no le veo explicación. El jugador de fútbol no se puede olvidar de jugar de un día para el otro, entonces ahí ya hay ciertas cuestiones mentales de concentración psicológica de cada uno y que eso lo sabe cada uno. Yo creo que pasó mucho por ahí, mucho por la parte psicológica.

¿Cómo está el club económicamente hoy? ¿Se puede sostener la la participación en las inferiores de AFA? ¿Cómo están con los sueldos?

Peleando día a día, como corresponde en Sportivo, nosotros gestionamos día a día, por eso cada vez que hablo de un balance siempre pongo todo, porque creo que corresponde primero, porque el club es todo, pero después también porque después de cada partido, el domingo gana o pierda el lunes a la mañana tenemos que continuar y seguir gestionando para que el club siga funcionando. Económicamente el club está bien, el club hace tres años que viene pagando al día y con esto no quiero caerle a nadie, ni quiero decir que hay algo anormal, es lo que corresponde. Uno que tuvo la posibilidad de jugar al fútbol y de jugar en ciertas categorías no es algo normal, aunque lo debería hacer. Entonces, por eso lo destaco, porque hay que trabajar día a día, hay que gestionar día a día para que eso suceda.

La gente de departamento de fútbol amateur se movió también y gestionó para el pago de los viajes semanalmente porque semanalmente se salía hacia Mendoza, hacia San Juan, este año se terminaron haciendo 44 mil kilómetros en el año, nos queda ahora un partido con Alicia y después no sé si nos quedará alguno más, pero se fueron haciendo los pagos correspondientes, un poquito más tarde alguno, pero lo que es para nosotros primordial, que son los pagos de administración, mantenimiento y jugadores y cuerpo técnico siempre estuvieron al día y estamos bien, estamos bien para seguir afrontando lo que viene. No me quiero ir mucho del tema, pero hay que ver también el contexto y el momento en que tomamos el club nosotros, en septiembre del 2020, en un contexto totalmente desfavorable donde veníamos de una pandemia, donde veníamos de un caso particular de lo que pasó con el ex presidente y donde se nos caían los sponsor porque no querían ser parte de eso y así todo lo levantamos, hicimos obras, hace tres años que venimos haciendo obras, algunos te preguntan qué hacen con la plata o este cobra sueldos, bueno los invito a que vayan al club, no tenemos nada para esconder, le vamos a mostrar todo lo que hacemos y lo que no hacemos con la plata porque la plata no es nuestra, la plata es del socio, del club, entonces nosotros continuamente estamos trabajando para seguir gestionando, darle beneficios al socio y estamos trabajando para otro gran beneficio que va a venir ahora, seguramente esta semana lo vamos a terminar de plasmar, que va a ser otro espacio y otro beneficio para el socio.

Ya empezaron los movimientos para el 2024 ¿Cómo encaran la nueva temporada?

Sí, la gente de la secretaría técnica que está encabezada por Nicolás López Macri ya normalmente durante todo el año va haciendo análisis y va evaluando, va viendo para no llegar a esta época y tener que arrancar de cero. Normalmente en estos casos se trabaja de una manera donde se va priorizando lo que uno quiere como jugador o como cuerpo técnico para el club y en esta instancia se empieza a trabajar sobre sobre las referencias, a llamar en caso del cuerpo técnico, llamar a jugadores y siempre en este caso se elige por una cuestión de lineamientos que tenemos nosotros como club, qué es lo que queremos para el club y después una convicción de la gente que está encargada de este sector. Seguramente este este año va a ser un año atípico porque nos está pasando que, si bien nosotros siempre fuimos uno de los equipos que a fines de diciembre casi teníamos el 90% del plantel armado, creo que en este caso no se va a dar por una cuestión de lógica de lo que está viviendo el país; el jugador, el cuerpo técnico, especula, con razón, por supuesto, pero es una realidad que se va a esperar seguramente a ver qué pase a partir del 10 de diciembre. Mientras tanto nosotros podamos arreglar lo que nosotros queremos antes bienvenido sea, pero sí anticiparnos a que va a ser un año atípico.

¿Se puede llegar a esperar algún cambio en la categoría?

Hay que ver qué cantidad definitoria de clubes siguen y que cantidad termina ascendiendo del Regional Amateur porque ya los dos descensos de la categoría están plasmados, entonces hay que ver qué cantidad de equipos se suman a la categoría y en base a eso va a ser el armado. Como siempre el club, de parte de la gente de logística, arma los proyectos para presentar en AFA y siempre son bien recibidos, así que esta no será la la la excepción, lo vamos a hacer, creo e intuyo que se va a mantener de la misma manera porque creo que va a haber un engrosamiento de las mismas zonas por esa cantidad de equipos que se van a sumar y van a seguir con la misma tónica de cuidar el bolsillo de los clubes, me parece que va a seguir de esta manera. De todos modos no lo confirmo porque todavía no tuvimos ningún tipo de reunión, hay equipos que todavía están jugando y esto seguramente hasta hasta mediados de diciembre o principios de enero probablemente no se sepa nada.

¿Va a cambiar algo con respecto a árbitros? ¿Van a pedir algo?

No, no, te soy sincero y no. No, porque eso lo maneja el Consejo Federal, lo maneja Gustavo Bassi que es el encargado de la designación, pero en ese sentido no nos dan lugar a ningún tipo de reunión a nosotros con con ellos, es un tema que manejan ellos y nada más.