Antártida Argentina visita este sábado a Córdoba Rugby en el marco de la 10ª fecha del torneo de la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey. Las Pingüinas buscarán un victoria que las deposite en la próxima fase, donde podrán jugar por el ascenso.

La actividad comenzará a partir de las 9.30 con el partido de Octava, mientras que a las 10.45 jugará Sub 12, a las 12 hs Sub 16 y 13.45 hs Sub 19. Intermedia jugará a las 15 horas y primera división a las 16.30.

Se trata de la penúltima jornada del torneo en busca de una plaza al Torneo Proyección, donde clasifican los mejores cuatro de la tabla. El equipo que conduce Nicolás Racca marcha tercero

10º fecha

Carlos Paz RC vs. San Martín

La Salle HC “Blanco” vs. Palermo Bajo “B”

Córdoba RC vs. Antártida Arg.

Jockey Club “Rojo” vs. Alta Gracia RC

Talleres vs. Córdoba Athletic “Negra”

Tala RC “B” vs. Universidad Nac. de Córdoba

Así está la tabla