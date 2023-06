Se viene la elección a Gobernador en Córdoba y de intendente en San Francisco, jornada electoral que se desarrollará el domingo 25 de junio.

Además, en más de 200 ciudades, pueblos y comunas elegirán sus autoridades ese mismo día. En todos los casos se votará con Boleta Única.

En Córdoba están habilitados unos 2.984.631 electores, según datos de la Justicia Electoral Nacional. Córdoba representa el 8,69% del electorado de toda la Argentina.

Qué pasa si alguien decide no votar

Los electores que no hayan justificado su ausencia en la jornada de votación dentro del lapso establecido deberán abonar una sanción económica. El voto en las elecciones 2023 en Córdoba es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. En algunos casos está justificado no concurrir a votar.

El Código Electoral de Córdoba establece en su artículo 148 que el elector que no emita su voto y no justifique su falta ante el Juzgado Electoral dentro de los 60 días de la elección, será sancionado con multa equivalente al 10 por ciento de un Salario Mínimo, Vital y Móvil e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de seis meses a un año a partir del día de la elección.

Quienes no paguen la multa por no haber ido a votar quedarán registrados como infractores. Esto implica que no podrán hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. La Cámara Nacional Electoral creó el Registro de Infractores para aquellos que deban realizar el trámite de justificación y saldar la deuda.

Qué justificación es válida para no votar