La joven arquera -ex Charitas- se incorporó hace algunas semanas a Antártida Argentina después de cuatro años militando en Banco Provincia y disputando el Torneo Metropolitano de Hockey, competencia de alto nivel nacional que la llevó nada menos que a la Selección Argentina.

Alfonsina decidió “tomarse un descanso” de la alta competencia y volvió a San Francisco sumándose como un refuerzo de suma jerarquía para las “Pingüinas”. En diálogo con El Periódico, contó cómo atraviesa esta nueva etapa y lo que viene en el torneo de la Federación Cordobesa donde busca ser protagonista con el equipo de “Tuta” Torres.

“Hoy me siento más que bien, volverme es una decisión que me hizo bien. Estoy muy agradecida con Antártida, con la subcomisión y entrenadores que hicieron un gran trabajo para que me habiliten para jugar, las chicas me integraron muy bien y me hicieron sentir muy cómoda, es algo que valoro mucho porque me dieron toda la confianza del mundo. En el partido (ante Alta Gracia) se vio que tenemos un equipazo, que le podemos ganar a cualquiera, fue un partido muy bueno el del sábado pasado, muy dinámico... estoy muy contenta con el resultado y con lo que dio el equipo también", comentó.

- ¿Tuviste que adaptarte a otro estilo?

Sí, lo fui viendo en los entrenamientos, el sistema en la Metropolitana es más claro que acá, es un juego más rápido el juego, pero el gran cambio es jugar en una Liga superior. Por lo pronto no me costó adaptarme, trato desde mi experiencia sumar en cuanto a lo que pide el entrenador.

- ¿Qué cambio significó integrarte a otra Liga y a otro equipo?

Tiene que ver con la tranquilidad de uno como arquera, la seguridad; las pelotas son más lentas y el juego es más lento, eso te da tiempo a leer el juego, cosa que en el Metropolitano tenés que reaccionar en el momento, eso me sirvió mucho y sobre todo el sistema, creo que aporto mucho al equipo cuando las acomodo adentro del área, soy muy intensa con las marcas, aunque acá se trabaja más la zona, pero también voy leyendo mientras va pasando el partido, qué jugadora es más habilidosa y quién puede llegar a tomar mejores decisiones, noto que tengo otra lectura del juego.

"El triunfo del sábado nos puso entre las primeras de las tablas porque hay muy poca diferencia entre los que están arriba, el sábado que viene vamos a jugar contra Córdoba Rugby, el equipo quiere ganar y prenderse en los primeros dos lugares y tiene para hacerlo", señaló Alfonsina.

- Eso te da otro dialogo con el entrenador…

Creo que en ese sentido Torres me hace muy partícipe, me da la libertad de acomodar el equipo como a mí me parece dentro de lo que pide, tanto las chicas como el entrenador me dan la libertad de hablar y poder acomodar a la línea defensiva.

- ¿Tenés pensado volver a jugar al Metropolitano?

Sí. La decisión fue por motivos personales, por cansancio, cuatro años es un montón. Quería estar más cerca de la familia, compartir momentos, desde ese lado pesó mucho la decisión, sé que es temporal, en ningún momento se me cruzó la cabeza dejar, sé que quiero volver al Metropolitano, a Banco Provincia o a otro club, lo tengo súper claro. Es un descanso para volver a despegar.

- ¿Cómo fue tomar esa decisión? Intuyo que el apoyo de tu mamá tuvo mucho que ver...

La decisión fue pensada mucho tiempo, no lo tomé de un día para el otro. Pensábamos, con mi mamá, que si me volvía era fracasar, pero con ayuda de mi psicólogo entendimos que no es así y que en cualquier momento puedo volver. Mi vieja no estaba tan contenta con la decisión, me entendió y me apoyó, pero tratamos de prolongar el hecho de volver, buscamos todas las opciones hasta que volvimos. Tengo un vínculo muy especial con mi vieja, siempre que puedo la hago partícipe de mis decisiones y actividades, obviamente es la que me banca y me bancó todo este tiempo, mis hermanos también, por ahí ellos también tuvieron que cortar algunas cuestiones económicas para ayudarme a mí también, todo va haciendo peso, estoy de novia, quiero estar con mi familia, con mis tíos que ya están grandes, cosas que te pasan por la cabeza y estando lejos una quiere estar con la familia.

- Se viene un duro rival, la oportunidad de seguir escalando en la tabla...

Esta semana esta siendo bastante intensa, tuvimos dos amistosos, tenemos un entrenamiento muy físico y táctico este jueves que se nos va a extender y con eso te digo todo, tenemos mucha fe, muchas ganas y tenemos jugadoras que sabemos que pueden poner mucho de su parte y con mucha jerarquía, jugadoras que lastiman a la hora de atacar y que ponen mucha garra a la hora de defender. Creo que podemos lograr ese triunfo, va a ser un partido duro porque peleamos los dos una clasificación, pero creo que es posible.

Agradecimientos. "A mi familia que me banca en esta decisión y a Antártida por abrirme las puertas", concluyó la nueva arquera de Antártida Argentina.