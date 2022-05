Tras la derrota ante Gimnasia en Concepción del Uruguay, el entrenador de Sportivo Belgrano Raúl Armando analizó el encuentro donde explicó que esta vez el rival fue sumamente superior.

"Fuimos superados, nos ganaron muy bien, desde el inicio del partido jugaron mejor y estuvieron mucho más atentos. Nos ganaron las pelotas divididas, nos costo mucho acomodarnos, recién pudimos tener posesión y ser más incisivos a partir del tercer gol de ellos, creo que perdimos absolutamente bien y no tengo nada que decir con respecto a eso", indicó el DT.

"Estuvieron mucho mejor ellos en todo sentido, intencionalmente, actitudinalmente y futbolísticamente", dijo Armando.

Consultado por las determinaciones tomadas para revertir el resultado, el entrenador indicó: "Soltamos más a Osvaldo, quedamos con una línea de tres para defender, con Maidana adelante de esa línea de tres, soltamos a Osvaldo Arroyo y a Enzo (Avaro) por afuera, pero no encontramos nunca, seguimos tirando pelotas largas, no lo encontramos nunca a Visser y a David (Muller) por eso no nos pudimos asociar en ningún momento".

Con respecto al debut de Lando y a los minutos que sumaron Argüello y Flores, Armando comento: "Son jóvenes que se van acomodando, a Lando y a Arguello les tocó entrar en un partido definido, pero mostraron cosas interesantes. Flores hizo un partido aceptable, nos complicaron bastante con el 9, es un partido que nos tiene que servir de aprendizaje".