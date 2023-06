Este domingo se llevó a cabo la jornada de Judo en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá donde Alejandro Kunkel (16) logró subir al podio alcanzando la medalla de plata.

El judoca no vidente de nuestra ciudad y representante del CIJAA compitió en tres luchas ganando dos y perdiendo una en la categoría masculina hasta 66 kilogramos.

En primera instancia le ganó por un wasari al chileno Yabran Alonso y en segundo lugar hizo lo propio contra Neicel Betancourt de Cuba por Ipón. En la final cayó ante el chileno Johan Herrera por wasari.

En diálogo con La Mañana de El Periódico por FM 97.1 Kunkel se mostró feliz de la posibilidad y manifestó: “Estoy contento por este logro, muy feliz. Es mi primer torneo internacional y estoy muy feliz, las luchas fueron muy lindas, muy competitivas, muy lindo el torneo general, los competidores muy buenos y muy buenas personas”.

El deportista, que se encuentra en Colombia con su entrenador, Alfredo Acosta, otros profesores y competidores, viene preparándose desde junio del año pasado. “Venía entrenando lunes, miércoles y viernes, pero en septiembre u octubre agregué también los martes y jueves. Y a fines de octubre agregué atletismo, empecé a correr distancias, o sea, resistencia”.

En sus últimas horas fuera del país, Kunkel destacó haber tenido la posibilidad de representar a Argentina: “Mi papá me decía que iba a representar al país y a mí todavía no me caía la ficha, para mí iba a ir a un torneo más”.

“Mi objetivo ahora es ir entrenando más fuerte todavía y esperar el siguiente torneo, que creo que es en noviembre en Sao Paulo”, adelantó.

Quien también habló acerca del presente de Kunkel fue su entrenador, Alfredo Acosta, que afirmó: “De lo que siente él, siento yo el doble. Es un esfuerzo grande que se hizo y realmente los resultados fueron los esperados, es un momento histórico el que está atravesando el judo local, y esto es recién el comienzo de lo que va a venir”.

Acosta recordó que Alejandro empezó judo con él cuando tenía seis años, es decir, hace ya una década. “Empezó como cualquier chico a hacer un deporte, no lo tomaban en otros, y con todos los miedos. Empezamos a trabajar tranquilos, sin ninguna proyección. A los 8 años con él tomamos nuestro primer contacto con la Selección Argentina y a partir de ahí ya programamos un un trabajo para 2024-2028. La programación de trabajo fue muy larga, y lo conseguimos, conseguimos participar en estos juegos”, detalló.

Además, explicó que en el caso particular de Alejandro no hay instancias preliminares ya que Argentina tiene cuatro representantes, pero en distintas categorías, por lo que cada uno clasifica para la suya. “Eso es difícil, porque venimos sin experiencias. Pero el nivel es muy bueno”, dijo. Vale destacar que a la modalidad paralímpica la practican judokas ciegos (J1) o con discapacidad visual grave (J2) y Alejandro, de la primera categoría, luchó con los de la segunda, y, pese a esas ventajas de los rivales, logró colgarse la medalla de plata.

Acosta concluyó: “Volvemos a Argentina con todas la las expectativas de modificar todos los entrenamientos, porque ahora sabemos cómo competir contra ciegos, no teníamos esa experiencia. La proyección ahora es grande".