Este sábado continuaron disputándose los torneos provinciales de divisiones formativas organizados por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba.

En la categoría u13, El Tala consiguió un gran triunfo por 73 a 70 ante Unión de San Guillermo en condición de local. El juego fue sumamente atractivo y parejo, además contó con la particularidad de disputarse en un estadio "Luis Rafael Ferreyra" colmado, en la previa a la inauguración del torneo "Nuevos Amigos".

En la misma zona del Albo, Banco de Córdoba le ganó en condición de visitante a Maipú por 74 a 68.

Además, El Ceibo recibió a Almafuerte de Las Varillas el pasado viernes donde cayó por 89 a 41. Por la misma zona, este domingo Bolívar de Carlos Paz venció a Instituto por 77 a 51.

San Isidro se despidió del u17

Por otro lado, se disputaron los segundos juegos de octavos de final en la Liga Provincial u17 donde San Isidro perdió con Banda Norte en condición de local y se despidió de la competencia.

Fue por 45-77 ante el elenco Verde que barrió la serie 2-0 tras imponerse también hace dos semanas en su casa por 75 a 65.

Resultados:

Instituto (C) 91-74 Almafuerte (LV) [2-0]

Central Argentino (RC) 71-55 Centro Recreativo (H) [1-1]

Unión Central (VM) 58-107 Atenas (C) [0-2]

Ameghino (VM) 62-70 Bolívar (VCP) [0-2]

Independiente (O) 64-59 Maipú (C) [1-1]

San Isidro (SF) 45-77 Banda Norte (RC) [0-2]

9 de Julio (RT) 68-78 Matienzo (C) [0-2]

Unión Eléctrica (C) 47-80 Poeta Lugones (C) [0-2]