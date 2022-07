El Ceibo comenzó esta semana la pretemporada de cara a la Liga Cordobesa de Básquet, que comenzará el próximo 19 de agosto y donde la Flor Nacional es vigente campeón.

El equipo que conduce Eduardo "Mara" Blengini ya cuenta con su primera incorporación, se trata del base Luciano García que llega proveniente de 9 de Julio de Morteros.

El jugador contó que "es un desafío muy importante, es un club que se contactó conmigo hace un tiempo y las ganas de venir siempre estuvieron. Institucionalmente es un club que está creciendo, en lo deportivo está dando qué hablar tras la última Liga Provincial y Liga Federal así que las expectativas son muy altas, con ganas de afrontar y de cumplir los objetivos planteados".

"A Mara (Blengini) lo conozco, lo tuve cuatro años en dos clubes diferentes, vengo a sumar adentro o afuera de la cancha, a la idea de juego creo que me voy a acoplar rápido porque yo me siento cómodo con al intensidad que juega Mara, me sienta muy bien y al equipo también, ojalá que me adapte lo más rápido posible", explicó el jugador.

Una Liga competitiva

El torneo contará con varios equipos que ya se están preparando para conseguir el objetivo, sin dudas será un gran desafío, pero muy motivante a la vez también para los jugadores. "Siempre que charlo con alguien decimos que va a ser un Torneo Federal más amplio por la cantidad de equipos, creo que va a haber como 30 equipos por lo que se viene hablando y se están armando muy bien, hay posibilidad de cinco ascenso -que no había pasado nunca antes- entonces los equipos aprovechan y contratan. Va a ser una Liga muy competitiva y está bueno porque nos tenemos que preparar de la mejor manera", expresó García.

"El objetivo es el Prefederal, conseguir la plaza para el año que viene, todavía no pensamos en la Liga Federal, obviamente si se consigue la plaza y poder jugar una final bienvenido sea, nos vamos a preparar para eso sin descuidar el torneo local que también es muy importante para el club", añadió.

"Hay muchos equipos que hace bastante tiempo que no juegan un Provincial o un Federal, entonces la gente de cada equipo va a decir presente, hay canchas complicadas como la de El Tala acá en San Francisco, después en Morteros también la juegan y esas canchas son picantes, son bravas y va a estar lindo", señaló.