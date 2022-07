Este sábado comenzaron a disputarse los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet u17 donde San Isidro no pudo con Banda Norte en Río Cuarto porque cayó por 75 a 65.

De esta manera el elenco verde se adelantó en la serie. El sábado 30 se jugará la vuelta en el "Severo Robledo", si gana el Rojo habrá un tercer juego este se disputará en Río Cuarto.

Octavos de final

Recreativo (Hernando) 66-56 Central Argentino (Río Cuarto)

Banda Norte (Río Cuarto) 75-65 San Isidro (San Fco)

Maipú (Cba) 73-69 Independiente (Oliva)

Matienzo (Cba) 109-80 9 de Julio (Río Tercero)

Almafuerte (Las Varillas) 63-95 Instituto (Cba)

Domingo 16 hs | Bolívar (Villa Carlos Paz) vs Ameghino (Va. María)

Martes 18 hs | Atenas (Cba) vs Unión Central (Va. María)

Domingo 24 de julio 10.30 hs | Unión Eléctrica (Cba) vs Poeta Lugones (Cba)