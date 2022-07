Esta semana se sortearon los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de la categoría u17 donde quedó definido que San Isidro enfrentará a Banda Norte de Río Cuarto.

El Rojo jugará el primer encuentro en condición de visitante el próximo sábado, mientras que el sábado 30 se jugará la vuelta en el "Severo Robledo".

Octavos de final

Recreativo (Hernando) vs Central Argentino (Río Cuarto)

Banda Norte (Río Cuarto) vs San Isidro (San Fco)

Maipú (Cba) vs Independiente (Oliva)

Matienzo (Cba) vs 9 de Julio (Río Tercero)

Atenas (Cba) vs Unión Central (Va. María)

Unión Eléctrica (Cba) vs Poeta Lugones (Cba)

Bolívar (Villa Carlos Paz) vs Ameghino (Va. María)

Almafuerte (Las Varillas) vs Instituto (Cba)