Los jugadores Ignacio Cuesta y Bruno Pérez de San Isidro fueron cedidos a préstamos a San Martín de Marcos Juárez donde disputarán el Torneo Pre Federal. Se trata de una acción llevada a cabo por la institución con motivo de propiciar el crecimiento de los juveniles y realizarles un seguimiento de cerca.

Cuesta viene de sumar muchos minutos en la temporada 2021/2022 de Liga Argentina con el plantel de San Isidro y luego jugó la liga local, resultando campeón del torneo Asociativo. Por su parte, Pérez regresó de su paso por Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU),donde tuvo muchos minutos en cancha y llegó a la final del Torneo Federal que otorgaba una plaza para jugar Liga Argentina.

Calorio no sigue en El Ceibo

Por otro lado, la Asociación El Ceibo anunció esta semana también la salida del jugador Gustavo Calorio, quien fuera una de las piezas claves en el pasado Torneo Federal.

La Flor Nacional ya empieza a pensar en el Pre Federal que todavía no tiene fecha confirmada de inicio, pero se estima que sería a mediados de septiembre.

Calorio publicó un sentido mensaje tras su salida agradeciendo al club y a su gente por esta experiencia: “Nunca me van alcanzar las palabras de agradecimiento para este club tan hermoso como lo es El Ceibo, me abrió sus puertas desde el primer día que llegué y me encontré con personas increíbles, compañeros, cuerpo técnico y dirigentes siempre ofreciéndome lo mejor en el día a día, siempre esforzándonos al cien todos juntos, la palabra familia es lo que los define. Voy a desear siempre que les vaya bien tanto al club como a las personas que trabajan todos los días desde adentro, ojalá algún día el deporte o la vida nos vuelva a reencontrar y jamás se olviden que siempre van a estar en una parte de mi corazón y que se los va a extrañar. Gracias El Ceibo les dejo un abrazo muy fuerte a todos de mi parte y espero pronto volver a verlos”.