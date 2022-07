El Tala viaja a Oncativo con el objetivo de clasificar a la Copa Argentina

Este fin de semana se disputa la Copa Provincial sub 18 de vóley en Oncativo que otorga cuatro plazas para la Copa Argentina que se disputa en Chapadmalal. El equipo de El Tala, esta vez conducido por Raúl Juncos, vive las horas previas con muchas expectativas.

El entrenador contó cómo se preparan para este desafío remplazando a Romina Galliano en la conducción. "Me toca a mí esta vez porque la entrenadora oficial Romina Galliano está con carpeta médica y tengo que remplazarla, me tengo que jugar este finde con todo para lograr el clasificatorio a la Copa Argentina, ese es el objetivo, poder estar entre los mejores cuatro de la provincia. Las chicas están bien, yo también estoy muy tranquilo, esperando el momento", comentó.

"El nuevo reglamente pide que el 50% de las jugadoras tiene que ser de la categoría, el de nuestra Liga es libre, pero aquí ya no. La base nuestra la mayoría son de la categoría, solo tenemos tres jugadoras sub 15 que completan el plantel de 13 jugadoras", dijo Juncos.

"Yo ya estuve con ellas, con la mayoría, las conozco desde hace mucho, están trabajando muy fuerte, en esta categoría no tenemos tanta competencia, pero siempre entregan todo, yo les digo que son 'Las Guerreras', tienen mucho compromiso con el club, con los entrenamientos, con la parte física junto a Cami Gastaldi", explicó.

Con respecto al objetivo, el DT indicó: "Tenemos muchas chances, dependemos de cómo están las jugadoras ese día. Hay veces que jugás un partido groso y después un partido mediocre, así pasa en el voley, por ahí tenés que tener el estímulo muy parejo".

Por su parte, la jugadora Guadalupe Miguel señaló: "Nos tocó una zona bastante dura, equipos que no conocemos, pero tenemos muchas expectativas por los resultados del finde pasado en San Isidro con los equipos de la Liga, ganamos todos los partidos y eso nos dio la clasificación al Provincial".

"El año pasado nos quedamos afuera del Provincial, nos quedamos con las ganas, así que este año esperamos estar entre los cuatro mejores para clasificar a la Copa Argentina. Desde sub 13 que formamos este grupo, somos casi todas de las categorías que generalmente eso no sucede y eso nos también la posibilidad de ir a este Provincial", comentó.

El Tala compartirá zona con Instituto de Córdoba, Matienzo de Monte Buey y Corralense de Corral de Bustos. Además, participa San Isidro que jugará ante Municipal, Universitario y Banco Nación de Córdoba.

El panorama del club

"Estamos muy bien porque en todas la categorías hay muchos chicos, solo en la sub 14 dejaron varias chicas después de la pandemia, se me desarmó ese equipo y la estoy remando con jugadoras sub 12. En el minivoley tenemos muchísimos niños, más de 70 jugando acá y en sub 12 tenemos un grupo federado muy bueno que este fin de semana se van a Santa Fe a jugar a un torneo que organiza Unión", señaló Juncos.

Y agregó: "Estamos muy bien en primera femenina y masculina, no compiten tanto, se arman Grand Prix entre semana, depende, tenemos un lindo clásico con San Isidro, Devoto, Freyre como siempre, pero estamos bien, afortunadamente nos toca buenas camadas y estamos contentos".

"Romina hizo un gran trabajo y a mí me toca continuarlo, es una gran presión, pero tengo todo el apoyo, me tiene mucha confianza", dijo el entrenador.

Torneo Raúl "Tuca" Juncos

En septiembre se realizará el clásico Abierto que organiza El Tala y esta vez llevará el nombre de Raúl "Tuca" Juncos. "El abierto será de nivel sudamericano, faltan confirmar algunos equipos, pero ya tenemos más de 25 interesados en venir, esta vez estará a mi nombre y es un orgullo inmenso para mí, caí a la semana porque no caía", comentó orgulloso.

"Agradezco a las comisiones que pasaron, estoy chocho, un poco preguntándome por qué, son 14 años trabajando en inferiores. En todos los años siempre me fui contento por mi trabajo, por los resultados que se lograron, me siento muy cómodo acá y eso es lo que me invita a seguir", explicó.