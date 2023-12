Federico Marengo fue el gran destacado de la 42° Fiesta del Deporte, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco. El tirador se quedó con el San Francisco de Asís de Oro por segunda vez ya que en 2015 también se había hecho con este galardón.

En la entrega de la distinción, Marengo se mostró sorprendido, emocionado y muy agradecido por el reconocimiento. “No me lo esperaba, gracias a todos, al Círculo, a la Muni. Reconocer el esfuerzo que hacen los deportistas y más los que somos amateurs es realmente gratificante. El esfuerzo es gigante contra gente que en mi caso de nivel internacional que son todos profesionales y yo soy total y absolutamente amateur”, expresó.

“Realmente hoy quiero destacar que en mi carrera no solamente compito contra personas que son grandes deportistas sino que compito contra naciones que están absolutamente sponsorizadas, absolutamente encajadas en un sistema deportivo gigantesco y Argentina con su equipos este año en Brasil salió subcampeona del Mundo y el año pasado salimos campeones del Mundo en Portugal, que hacía 10 años que argentina no lo lograba, lo hicimos con un puntaje perfecto 60/60 que es algo que hace 25 años no se lograba”, indicó.

Y agregó: “Este año conseguimos un subcampeonato y lo disfrutamos muchísimo. Yo era el más grande de todos y les decía, disfrútenlo porque realmente no todos los días se puede subir a un podio mundial con los monstruos con los que competimos, realmente mis logros deportivos individuales son importantes, pero siempre les digo a los chicos que lo más importante para un deportista es salir primero representando a su país, nunca se lo van a olvidar en su vida”.

“Quiero agradecer a mi familia que fue siempre el pilar y la que me ayudó y me dio todo para que pudiera competir contra los más grandes tiradores del mundo”, dijo Marengo.

En diálogo con El Periódico, Marengo expresó: “Estoy asombrado, no me lo esperaba, uno siempre hace lo mejor para representar a la ciudad, a la provincia y a la nación y hay un grupo de gente en el Círculo de Periodistas Deportivos que se dedica a que nosotros nos sintamos reconfortados todos los años y le agradezco a todos ellos. Parte de esto es para ellos también y como siempre digo el esfuerzo es gigante, es muy grande, no tengo palabras, estoy muy emocionado. Lo más importante para mí es representar a mi país".

Además, ratificó la importancia del apoyo de su familia: “La gente más cercana es la que más ayuda te da, mi familia siempre ha sido un pilar que no tiene comparación y esto es para ellos, para mi hermana, para mi sobrina, para mi papá y para mi mamá; realmente se los agradezco de corazón”.

Finalmente comentó: “Es muy grande el sacrificio, uno entrena de noche, viaja lejos para ir a entrenar con gente de otro nivel y a competir; uno vuelve por rutas que no son adecuadas tratando de llegar a trabajar, así que el esfuerzo es gigante, el económico ni hablar, el tiro es una disciplina que insume grande aportes económicos y uno busca la forma de hacer lo mejor que puede y lo consigue porque le pone todo lo que tiene”.

Los laureles del ganador

Marengo fue primero en la Copa Presidente, también fue campeón del Sudamericano y obtuvo el segundo puesto en el Gran Prix Internacional. Además, quedó en el noveno puesto en el Mundial, segundo en la Copa Brasil, fue subcampeón del Mundo por equipos y cuarto en la Copa del Mundo.

Fue campeón del campeonato Centro Oeste Santafesino, quedó primero en el zonal de la Federación Argentina de Tiro al Vuelo (FATV) y en el campeonato de Día del Tirador Deportivo.

Obtuvo los tres primeros puestos en el Campeonato Argentino, salió segundo en la tercera fecha del Torneo Dos Provincias, quedó primero en la cuarta fecha del torneo 100x100 caza y obtuvo los 3 primeros puestos en las especiales de tiradas vip. Finalmente, fue elegido por promedio para ser por quinta vez consecutiva integrante del equipo argentino.