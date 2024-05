Sportivo Belgrano quedó con “sabor a poco” tras el empate en Las Parejas 0 a 0 si se analizan los resultados que se dieron en los otros cruces de su zona en el Federal A. En la tabla de posiciones fue relegado al quinto lugar y los competidores tienen un escaso margen de diferencia de puntos.

En primer lugar, Las Parejas lo alcanzó en la tabla donde ahora ambos tienen 15 puntos, pero también su próximo rival 9 de Julio de Rafaela ganó por goleada y acumula 14 puntos igual que la “Verde”. Por si fuera poco, otro equipo que se recuperó fue El Linqueño que marcha tercero con 15 unidades.

Lo único positivo fue que Defensores de Belgrano sigue siendo el puntero y no sumó esta fecha 10 porque le tocaba quedar libre, el margen de distancia es relativamente estrecho y recién inicia la segunda ronda de la clasificación.

A la salida de los vestuarios el director técnico Sergio Maza hizo un breve análisis de lo acontecido en Santa Fe.

“En el primer tiempo entramos bien, después de los 20 minutos no ganábamos la segunda jugada y nosotros tuvimos una clara que no pudimos aprovechar. Las Parejas es un gran equipo y sabíamos que nos podían complicar con sus sociedades. Después tuvimos situaciones claras para desnivelar y no pudimos”, afirmó.

Por otro lado, habló de cómo repercutió en el plantel la derrota con Defensores de Belgrano el miércoles pasado, no por la derrota en sí sino por el nivel futbolístico demostrado. Al respecto dijo: “Estábamos tocados un poco porque el miércoles no tuvimos un partido bueno, nos sentíamos en deuda con nosotros y con la gente. Tenemos que darle valor a lo hecho”.

Lo que sigue

En la fecha 11 Sportivo vuelve a jugar en su propia cancha y lo hará frente a un rival directo, quizás el que más “dulce” viene porque viene de golear. El rival será 9 de Julio de Rafaela, a quien los de San Francisco le ganaron por la mínima en su primer cruce.

Maza se refirió a esto en sus declaraciones: “Sabemos que con 9 de Julio va a ser un partido duro, pero este partido tampoco fue excepción porque todos han sido batallas. Hay que seguir sumando y ganar el próximo partido de local que hoy nos pasó en la tabla por diferencia de goles”.

Demostrando confianza en sus dirigidos expresó que desde el inicio han tenido que “remarla”. Se han presentado unos 12 casos de dengue en los jugadores, debió emplear a todos sus arqueros y además hubo lesiones ligamentarias que marginaron de la temporada a algunos futbolistas.

“Nosotros nos hemos sobrepuesto a muchas cosas, 12 casos de dengue, uso de varios arqueros, lesiones graves. Este campeonato es largo y tenemos que hacernos fuertes de local. Nuestro sello es la entrega, ser un equipo compacto y pegar en los momentos justos, hoy la tuvimos y no la pudimos concretar”, indicó.

Sobre el final reflexionó que Sportivo goza de un buen nombre entre sus rivales y eso motiva tanto a unos como a otros, en este sentido declaró: “Siendo humilde he notado que todos nos quieren ganar por eso entregan un poco más en cada partido y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos”.

Resultados de la 10° fecha

Depro 0 vs. Independiente (Chivilcoy) 0.

El Linqueño 1 vs. Gimnasia (CdU) 0.

9 de Julio (Rafaela) 4 vs. Douglas Haig 0.

Libre: Def. de Belgrano.

Así está la tabla