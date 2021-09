El presidente del club Sportivo Belgrano brindó este jueves una conferencia de prensa junto a varios referentes del plantel profesional donde ratificó la continuidad del entrenador Bruno Martelotto.

Aróstegui asumió la responsabilidad del momento que atraviesa el equipo en la temporada y volvió a explicar el proyecto deportivo donde aseguró que "en 2022 el plantel tendrá otras exigencias".

El presidente explicó que en este proceso el objetivo es que los jugadores del club puedan desarrollarse como profesionales, darles la oportunidad para que en diciembre poder realizar un balance y un análisis de cara al armado del plantel de la próxima temporada con mayor presencia de jugadores locales.

"Para nosotros van a ser una línea importante para el armado del plantel del año que viene, que el año que viene tengan otras exigencias porque el club tiene otros objetivos para el año que viene, estamos convencidos. Este año sabíamos que no iba haber descensos, en el Federal A no hay promedios, no hay arrastre de puntos, entonces tomamos este año para hacer una evaluación, para ver con qué contábamos y con lo que no contábamos, eso se dijo en la conferencia de prensa y lo repetí durante un año ya", señaló.

Al mismo tiempo ratificó la continuidad del cuerpo técnico: "Tenemos que darle la posibilidad de que concluyan su contrato, el tiempo lo dirá si fue bueno o fue malo, a lo mejor nosotros no lo podremos disfrutar porque todo lo que se está sembrando hoy tal vez se vea de acá un par de años más con la venta de algún jugador que también es el objetivo del club. Va allegar un momento que las empresas privadas, que son el 70% de nuestro soporte, no van a estar más y el club tiene que auto sustentarse con capital genuino y ese capital genuino son nuestros jugadores, lamentablemente los resultados tapan todo lo bueno que se viene haciendo en el club".

El club al día

Por otro lado, Aróstegui también enfatizó sobre la situación institucional y remarcó que todos los sueldos están al día, casi como nunca había pasado en el club.

"Sin pecar de egos hacía tiempo que el club no está como está institucionalmente, como resultados estamos mal, sin dudas, pero el club hoy está ordenado, con nuevas actividades, con el inicio de un gimnasio en el predio y lamentablemente eso algunos no lo ven porque detrás de esto tenemos la gente de inferiores, nos debemos a ellos también...", destacó el presidente.

"En abril hay elecciones el que se crea capacitado tiene la posibilidad de postularse y si tiene la posibilidad de ganar se entregará el club ordenado, sin ningún tipo de deuda, con un proyecto diario que no se hizo jamás en el club y esa es nuestra tranquilidad", dijo Aróstegui.

Por otro lado, el presidente agregó: "Hace 15 años que vivo en el club y jugué 10 años en el club, jamás de los jamases cobré del 1 al 10, pero jamás. Hoy hace un año, que es obligación nuestra, se paga del 1 al 10, desde Boeris (canchero del club) hasta Juan Pablo (Francia), todo el mundo cobra del 1 al 10 y para nosotros es un orgullo".

"Necesitamos dar el 150% a diario para tener la plata porque no la tenemos, no se me cae ningún pantalón decirlo. Tengo que dar el 150% para salir a la calle y poder generar los ingresos y cumplir como corresponde y que el club esté como esté, y para mí eso es un orgullo. Los resultados me tienen muy preocupados, eso ni lo duden, pero la única manera que hay es seguir dando pelea", dijo Aróstegui.