La Asociación El Ceibo alcanzó este domingo la clasificación a los 16avos de la Liga Federal de Básquet, igualando lo hecho en la temporada pasada en el mismo certamen nacional. Fue nuevamente con un gran desempeño colectivo del equipo de Blengini, que esta vez dejó en el camino a Sport Club Cañadense.

El rafaelino Pablo Grosso fue el goleador de la Flor Nacional aportando 20 puntos, 15 de ellos con cinco triples y un rendimiento destacado en ofensiva. “La verdad que fue un partido difícil, sabíamos que iba a estar duro y lo supimos llevar. En el segundo cuarto se nos fue Luti (García que se retiró lesionado), que es un gran ejemplar. Pero bueno, supimos llevarlo a cabo y estamos contentos, vamos a seguir para adelante hasta donde podamos llegar”, expresó el jugador tras el encuentro.

El conjunto sanfrancisqueño se quedó con el primer juego en Santa Fe y este domingo no dejó dudas en el “Antonio Cena”. “Había que mejorar un poco la defensa y no perder concentración, que eso es lo que nos lleva a jugar bien y siempre mantenernos en equipo, no enojarnos y seguir para adelante”, explicó.

El jugador ya se había destacado en el segundo partido de la reclasificación con 9 de Morteros, donde también aportó 21 puntos y mucho sacrificio. “Es todo gracias a mis compañeros que me apoyan en el día a día en los entrenamientos y la confianza del entrenador, así que tengo una felicidad enorme. Ahora hay que a seguir entrenando, seguir en equipo y con todo. A no dejar nada fuera de la cancha", relató el interno que cerró agradeciendo la gente por el apoyo y a su familia.

El Ceibo ahora debe esperar la definición de la División Metropolitana y de la propia División Centro para determinar los emparejamientos de 16avos. Esto quedará determinado esta semana.

Playoffs División Centro

Sportivo Suardi vs. Somisa (San Nicolás) | 68-67/ 105-66 - [2-0]

El Ceibo vs. Sport Club Cañadense | 89-71 / 91-80 - [2-0]

Centenario (Venado Tuerto) vs. Alberdi (San Luis) | 78-70 / 73-64 - [2-0]

Regatas (San Nicolás) vs. Bochas SC | 62-64 / 73-83 - [1-1]

Playoffs División Metro

Caza y Pesca (4) vs. Racing Club de Avellaneda (5) | 81-80

Sp. Escobar (6) vs. Independiente de Avellaneda (3) | 75-80

River Plate (8) vs. Presidente Derqui (1) | 64-73

Herbaica (7) vs. El Talar (2) | 73-79