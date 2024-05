Joven de San Francisco afronta un serio problema de salud: cómo ayudarla

Virginia Heredia (27) es pura fe para quienes la conocen. Una joven “tranquila y positiva” y siempre dispuesta “a ayudar a los demás”. Así la definen quienes la conocen, sin embargo, hoy es ella la que necesita de la ayuda de los otros al estar internada en la ciudad de Córdoba, afrontando un serio problema de salud. En su casa la esperan su familia y también su perrita.

Días atrás, Virginia se descompensó y debió ser internada en San Francisco, aunque la terminaron derivando el pasado viernes al Hospital Córdoba. ante la falta de cama en este centro de salud, se encuentra internada en el Instituto del Quemado, en un edificio aledaño donde puede ser controlada por los mismos médicos que la atendían.

Carla Mottura, familiar de la joven, contó a El Periódico que a Virginia le realizaron, entre otros estudios, una tomografía en la cabeza donde le detectaron líquido en el cerebro.

“En Córdoba la operaron para drenarle el líquido que tenía en el cerebro y allí le encontraron un tumor que golpeó las paredes de cerebelo y produjo una rajadura donde se metió el líquido encefálico”, contó la mujer.

Virginia además tiene otra particularidad: desde los 11 años sufre problemas hepáticos y fue diagnosticada con una hepatitis autoinmune: “Ella está en lista de espera. Por el momento la vienen controlando periódicamente. También es celíaca y diabética, debe cuidarse en la alimentación”, explicó Carla.

Qué necesita

Además del drenaje que ya le practicaron, a Virginia deben introducirle una válvula de derivación ventrículo peritoneal.

“Ella está ahora consciente, al principio estuvo entubada. Se le hicieron estudios para saber si el tumor es maligno o tratable, pero necesita esta válvula. Su mamá la está tramitando con Desarrollo Social porque no tienen obra social, pero está a la espera. Mientras tanto recaudamos fondos porque no sabemos cuánto puede costar, además hay que pagar la estadía en Córdoba, el traslado porque su mamá la está acompañando y no puede trabajar ya que lo hace por su cuenta”, señaló la familiar.

Por otra parte, Virginia necesitó de al menos diez dadores de sangre para sus intervenciones –necesitará otros más- los cuales debe devolver: “Se recurrieron a diez cuando la operaron y deben devolverse. Pero necesitará más dadores. Pedimos una camioneta a la Municipalidad para poder transportar a dadores de cualquier grupo sanguíneo”, indicó Carla.

La sanfrancisqueña estaría internada en principio entre un mes y mes y medio.

“Está consciente, habla poco. Tiene mucha esperanza y manifiesta que la va a seguir luchando”, contó la mujer.

Cómo ayudar

Para el 12 de mayo hay una venta de locro para solventar los gastos actuales.

También hay un alias para quienes puedan colaborar con algún aporte económico: HIJA.PATIN.MESA.