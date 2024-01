Los paramédicos también hacen parte del Nacional, siendo los encargados de brindar los primeros auxilios a los más pequeños.

Silvana Malagueño, paramédica de Los Andes, contó: “Hace desde 2017 que soy paramédica y hace tres años que ejerzo en Los Andes, me gusta mucho, arranqué en Barrio Jardín en mi primera experiencia y ahora acá encontré mi lugar, me siento cómoda, me siento de la familia”.

“Es mi segundo Nacional, es muy lindo, me encanta y aprendo un montón. Uno se encariña mucho con los chicos, yo ya estaba integrada al ámbito de la salud, quise vincularme más y acá estoy”, indicó.

¿Cómo lo vive? “Es una pasión, mirá que me han aparecido oportunidades de trabajo, pero no, sigo en el Baby y no lo cambio por nada”, relató orgullosa.