Los árbitros, los que no tienen hinchada también so protagonistas del Nacional de Baby Fútbol. Son los encargados de impartir justicia dentro de la cancha, de enseñar y muchas veces de bajar los decibeles de la presión externa.

En la sede de Barrio Cabrera charlamos con Miguel Rojas, un árbitro de largo recorrido en el fútbol local y regional. “Tengo 58 años, me inicié a los 29 años en el Colegio de árbitros y cuando uno se hace grande cuesta la cancha grande por eso nos dedicamos a los chicos. Es muy emocionante, a los chicos hay que enseñarles muchas cosas que por ahí en la casa no se enseña, cometemos errores como todos los seres humanos, pero lo que pretendemos es enseñarles a los chicos para que aprendan y el día de mañana sean buenas personas”, expresó.

Rojas dirigió Liga Regional, Liga San Martín, Liga Rafaelina. “Estuve de lineman de árbitros muy importantes como Castrilli, Lamolina, son cosas agradables que a uno le quedan de esta profesión”, señaló.

Con respecto al Nacional, el colegiado manifestó que participar del torneo “es algo muy especial, te concentras más, no es lo mismo que los sábados, uno lo hace con muchas ganas y quiere llegar a la final, por ahí no se da porque no somos nosotros los que elegimos, pero gracias a Dios ya me tocó dirigir una final en cancha de 2 de Abril y la satisfacción ya fue cumplida”.

Con respecto al ambiente y la presión, Rojas indicó: “No hay que tenerle miedo a la gente y lo que dice, uno tiene que estar concentrado en cuidar a los chicos, cuando la gente insulta a un chico o trata mal a un chico, ahí tenés que llamar a la mesa. Mientras me insulten a mí me da lo mismo, he pasado muchas cosas en el baby en las canchas grandes, pero lo que me duele mucho es la falta de respeto que tienen algunos hasta con sus propios hijos”.

“La gente de afuera tiene que entender, nos equivocamos muchas veces y nos vamos a seguir equivocando, pero tienen que darles el apoyo a sus hijos y no que los chicos tengan que escuchar todo lo que está gritando el papá y la mamá de afuera porque lo principal son las criaturas, enseñarles y darles el ejemplo”, expresó Rojas.