El club El Tala presentó esta semana a su nuevo cuerpo técnico de vóley para la temporada 2024, donde buscará reafirmar su protagonismo en en el plano local, regional y nacional.

El 2024 para el “albo” cuenta con el regreso de Maximiliano Montenegro. Además, continúan Raúl Tuca Juncos, Sofía Galotto, Clara Badellino y Valentina Suárez.

Montenegro se hará cargo de la primera división, Sub 18 y Sub 16, que comenzarán la pretemporada el 15 de enero. En tanto, Juncos continuará trabajando con las categorías formativas, acompañado por Clara Badellino y Valentina Suárez.

Por otro lado, Sofía Galotto seguirá al frente de Maxivóley; mientras que el coordinador deportivo será Fernando Bonino.

"Que tengamos un próspero 2024, no solo en lo deportivo sino también en lo humano”

El presidente del club fue el encargado de abrir la conferencia de presentación. Jorge Ambrosino agradeció y se manifestó muy feliz de arrancar los entrenamientos de manera temprana, abriendo el club a los jóvenes desde los primeros días de enero. “Es una linda sensación porque el verano no corta las actividades del club, no corta la planificación y los objetivos que tenemos como club. Le damos la bienvenida nuevamente a Maxi a nuestro club, le agradecemos el acompañamiento, seguir estando y la experiencia que nos brinda el profe ‘Tuca’, a Sofi y a Vale que estuvieron el año pasado y le damos la bienvenida a Clara, que es la profe nueva. Les damos a todos la bienvenida formal y esperamos que tengamos un prospero 2024, no solo en lo deportivo sino también en lo humano”.

Por otro lado, Daniel Miguel hizo una reseña del 2023 y contó la situación actual de la disciplina. “Acabamos de formar una subcomisión nueva, con muchos padres que están arrancando, agradecemos a la subcomisión anterior que le tocó una de las etapas más duras del deporte que fue la pandemia y gracias al laburo que hicieron nuca se cortó la actividad de vóley en El Tala y eso nos permitió mantener los proyectos que venimos trabajando año tras año. Todos los años la pregunta que nos hacemos es si hacer vóley competitivo o formativo y esta subcomisión decidió seguir con el proceso de vóley competitivo y seguir con El Tala siendo referente en el vóley provincial y nacional, por eso la elección de este cuerpo técnico que creemos va a estar a la altura de la circunstancias”.

Además, explicó que El Tala cerró el 2023 con más de 100 jugadoras y unos 25 en el masculino. “También es meritoria la formación de un grupo de nenas de entre 12 y 16 años de jugadoras que inician un poco más tarde la actividad, somos un club de puertas abiertas y esas nenas que arrancaron el año pasado este 2024 estarán pasado a la parte federativa”, indicó.

Finalmente, Montenegro señaló: “Quiero darles las gracias a todos los que me dieron la oportunidad de volver a El Tala, me siento como mi casa. En particular lo queremos es tratar de sostener lo que se venía haciendo hace muchos años y tratar de darle una impronta nuestra para darle un marco al proyecto. Ya contamos con una periodización del entrenamiento donde volcamos a los torneos abiertos, nos falta definir la competencia local que nos daría la línea de la competencia anual. La pretemporada va a comenzar el 15 de enero con cuatro turnos, después a medida que avanzamos se va a ir modificando”.

Agregó que “vamos a llevar a cabo tesis para recopilar datos porque queremos mejorar la parte física, a lo que ya se venía haciendo darle una impronta y mejorarla. En base a ello nos podemos sentar a hablar de igual a igual con jugadoras, padres y directivos”.