Desde el 2024, el hockey será otra disciplina más en la institución

Cerrando el año, la comisión directiva de Sportivo Belgrano logró anexar una nueva actividad en la entidad. Desde marzo próximo, el hockey podrá entrenarse en el recientemente inaugurado predio Ciudad Verde (ex Fábrica Militar).

“La idea principal es incluir al deporte en su totalidad, que sea femenino y masculino, darle movimiento a esta disciplina que sumamos, abrirle las puertas a gente para que nos conozca y por qué no, también poder aumentar la masa societaria”, manifestó el presidente, Juan Manuel Aróstegui.

Agregó que hoy con el nuevo predio el club tiene la posibilidad de tener una cancha de hockey, la cual debe ponerse en condiciones: “La idea es que a partir de marzo puedan empezar a entrenar. En su momento, cuando arrancó a gestarse lo del predio y vimos la posibilidad de la cancha tuve el llamado de Cecilia (Vázquez) ofreciéndome su proyecto y automáticamente le dije que sí; tuvimos reuniones y por suerte la podemos tener en la institución”.

Proyecto

Cecilia Vázquez, coordinadora y entrenadora, es una exjugadora destacada que viene de tener un desafío de superación y crecimiento personal en un club de Traslasierra. Ahora llegó al club para ir por otro, ser la primera en llevar adelante las riendas de este nuevo deporte en Sportivo Belgrano.

“Yo presenté el proyecto en el club, era algo pendiente de poder hacerlo en San Francisco por todo lo que pasé acá. Traslasierra me nutrió para enfrentar otro desafío en la ciudad en donde me formé y a pesar de que soy de Santa Fe, es donde me siento parte”, expresó Vázquez.

Con respecto al primer contacto con el presidente de la institución, apuntó: “Juan tiene los mismos valores que yo del deporte, de meterle ganas e ir al frente, y hoy, es poner a Sportivo en lo más alto que se pueda lograr; que el hockey sea de renombre en la institución”.

De cara a lo que se viene, consideró: “Vamos a empezar en la Liga Local para hacer experiencia y ojalá el tiempo nos dé la oportunidad de presentar el equipo a una Federación, ese es mi gran objetivo por eso, agradezco el apoyo Juan por creer y apoyarme desde que presenté el proyecto, pero por sobre todas las cosas, a Cristian Delafuente, quien fue fundamental en mi decisión”.

Maricel Giraudo, que integrará el plantel y es una de las encargadas de impulsar a un grupo de mujeres que decidió acercarse al club para interiorizarse en la actividad, comentó: “Somos un grupo completo de ex jugadoras que nos habíamos quedado sin club, un grupo ensamblado que ya jugamos la Liga Local y la idea era seguir todas juntas. Hablamos con Juan, y a los días me entero que Ceci Vázquez, con quien compartí muchos años, iba a estar a cargo, me comuniqué con ella, pero antes habiendo tenido una charla con las autoridades del club”.

Enfrentando el proyecto y con el entusiasmo del comienzo, Giraudo destacó: “Sentimos un apoyo increíble del club, las propuestas que tienen, la disponibilidad, es algo que nos sorprendió. Yo hace muchos años que juego al hockey, he pasado por varios clubes y siempre lo comentábamos con varias personas de por qué Sportivo no se abría a otros deportes. El hockey en la ciudad en los últimos años tuvo un crecimiento muy grande”.

Por último, sostuvo que “como jugadora es un orgullo vestir la camiseta de Sportivo Belgrano, representando al hockey”, ya que cabe destacar, será de las primeras jugadoras que vista la camiseta de nuestro club en esta la actividad.